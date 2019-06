Filtran imágenes del nuevo sistema operativo de Huawei

View this post on Instagram

اسکرین شات های جدید از سیستم عامل موبایل هوآوی به نام آرک هوآوی پتنتی را برای سیستم عامل موبایلی جدید خود نزد اداره پتنت ها و علائم تجاری آلمان به ثبت رسانده و بر خلاف گزارش های اولیه این سیستم عامل آرک (Ark OS) نام دارد . گفته می شود سیستم عامل موبایل هوآوی بین بهار ۲۰۱۹ تا پاییز ۲۰۲۰ منتشر می شود ؛ هر چند که هوآوی این خبر را تایید نکرده است . #هوآوی #آنر #آرک #Huawei #Honor #ArkOS