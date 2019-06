Horóscopo de los Ángeles: revisa los consejos para cada signo

ARIES

TODO ESTÁ A TU FAVOR. ÉXITO Y CAPACIDAD PARA CONCRETAR LO QUE DESEAS11ROSADOEs un hermoso momento para construir una relación. Estarás muy expresiva y amorosa, cuidarás cada detalle para que todo funcione perfecto.

En el trabajo, debes buscar nuevas maneras de conseguir dinero y emprender.

TAURO

ES MOMENTO DE GRANDES OPORTUNIDADESBLANCOLa relación amorosa se tornará más fuerte y con mayor complicidad. Puedes pasar por pequeños desacuerdos, pero no será nada grave.

En el ámbito laboral, sabrás manejar todo con mucho control y eficiencia. Etapa de consolidar proyectos nuevos.

GÉMINIS

ABRE TU MENTE A NUEVAS IDEASANARANJADOEn el amor, deberás estar atenta para evitar peleas innecesarias. No es el momento adecuado. La confianza será importante para mantener la relación estable.

Si estás sin trabajo, debes mover tus contactos porque algo nuevo y seguro viene en camino.

CÁNCER

DESCANSA Y BUSCA RELAJARTE UN POCO17AMARILLOPodrás vivir etapas nuevas en la relación. Si estás sola es el momento correcto para atreverte a buscar alguien.

En lo laboral, es hora de mostrar tu eficiencia para alcanzar otros niveles o un ascenso.

LEO

TU FAMILIA NECESITA ATENCIÓN24CAFÉEn el amor, será una etapa de entendimientos, planes y mucha comunicación sobre los proyectos a futuro. En lo laboral, todo seguirá armónico, en paz y con mucho disfrute de la persona amada.

En el trabajo, evita problemas con superiores.

VIRGO

NO DEJES DE SER PERSEVERANTE EN TUS OBJETIVOS10AZULDespertarás las pasiones en algunas personas y con eso te sentirás satisfecha, porque esas atenciones tendrán sus frutos. Confía en tu buen criterio.

La solución a problemas económicos y laborales está cerca.

LIBRA

APUESTA A REALIZAR UN CAMBIO IMPORTANTE16VERDEPodrás disfrutar de momentos muy serenos junto a la pareja y familia, sin preocuparte por nimiedades. En el trabajo, es tiempo de dejar de comportarte de modo cómodo.

Debes actuar con decisión, fortalecer tus metas y seguir con tus objetivos.

ESCORPIÓN

ES HORA DE DEJAR LA INSEGURIDAD ATRÁS25OCREEn el amor, deberás ser creativa y pensar en formar tu propia familia. Será un período de gran felicidad personal, basada en el amor y generosidad.

En el ámbito laboral, es una muy buena etapa para intentar nuevos caminos y ampliar tus negocios.

SAGITARIO

ES HORA DE ELIMINAR LO QUE NO SIRVE33MORADOHabrá cierta dificultad con la comunicación en el ambiente familiar. Tal vez, advertirás una sensación de ahogo o de falta de libertad en no poder moverte como quisieras.

En el ámbito laboral, cuidado con la impaciencia.

CAPRICORNIO

APUESTA A LA MODERACIÓN EN TODOS LOS ÓRDENES15NEGROEn el amor, algún desacuerdo podría molestar tu estado emocional y surgirán discusiones desagradables o reproches de cosas viejas pendientes.

En lo laboral, tendrás algunas tensiones y conflictos, pero debes avanzar.

ACUARIO

TIENES QUE APOSTAR POR VÍNCULOS MÁS SÓLIDOSCELESTEEn el amor, tendrás algunos problemas, pero no será nada grave si sabes tener paciencia y no pretendes entenderlo todo.

En el trabajo, deberás ser más práctica, ponerte al día con los atrasos y ordenar tus compromisos y documentos.

PISCIS

TIENES TODA LA FUERZA QUE NECESITAS PARA PROGRESAR14PLATEADOQue la sombra de los celos no arruine su relación de pareja. ¡Cuidado! No creas que no te quieren, son imaginaciones tuyas.

Ganarás concentración y capacidad de trabajo. Dedícate a planificar.