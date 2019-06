BlackBerry Messenger se despide para siempre

La vertiginosa carrera de la tecnología venció a BlackBerry Messenger. El popular servicio de mensajería instantánea cerró, este 31 de mayo, sus operaciones comerciales y pone fin a una era. BBM fue pionero en las comunicaciones interpersonales, revolucionando el mercado de teléfonos móviles.

El anuncio lo realizó la propia compañía, a través de su cuenta Twitter. Dejando además un comunicado, donde agradecieron a sus usuarios por acompañarlos durante más de una década.

En el comunicado, la empresa reconoce que intentaron revitalizar el BBM, “una de las aplicaciones de mensajería instantánea más queridas”. Fue en 2013 cuando se informó que el Messenger llegaría a los sistemas operativos iOS, Android, Windows Phone.

Su intención era convertirla “en un servicio multiplataforma, donde los usuarios no solo pueden chatear y compartir experiencias de vida, sino también consumir contenido y usar servicios de pago”.

Sin embargo, admiten que “la industria de la tecnología es muy fluida”. Por ello, “a pesar de nuestros esfuerzos sustanciales, los usuarios se han trasladado a otras plataformas”. Un mercado dominado de forma amplia por WhatsApp.

Today we’re announcing that we will be closing BBM consumer service on 31 May 2019.

Thank you for being part of the BBM consumer service experience!

For more info: https://t.co/6ofKmXFkZE pic.twitter.com/BA1XIYRhPd

— BBM (@BBM) April 18, 2019