Ahora podrás viajar a bordo de un crucero temático, en honor a Selena Quintanilla

Han pasado 25 años desde que la reina del Tex Mex, Selena Quintanilla falleció a causa de un ataque por parte de su ex presidenta del club de fans, Yolanda Saldívar. Ahora, para honrar su vida, una empresa se ha encargado de crear un crucero temático llamado "Como La Flor Cruise Dreaming of You 25 Years"

Chris Pérez, quien estaba casado con la intérprete, ha confirmado que él será el encargado de recibir a todos los fans que quieran homenajearla de una forma especial. Parece demasiado bueno para ser verdad, pero esto es lo que sabemos.

El viaje será de tres días y zarpará el 25 de septiembre de las costas de Los Angeles, California, para un viaje de tres días hasta Ensenada, Baja California, en México.

El evento cuenta con todo tipo de eventos temáticos de Selena, desde trivias hasta un "Selenaoke" para que cantes todo su repertorio. Todas las señales apuntan a que la agencia anfitriona es la prestigiosa Carnival Cruise Lines.

Los boletos ya están a la venta y tienen un costo desde USD 950 por persona en cabinas para dos con camas tipo litera, hasta USD 3.000 por persona en una grand suite con terraza.

