Así es como cada signo del zodiaco revela que de verdad está interesado en ti

Aries: del 21 de marzo al 19 de abril.

Los Aries son excitables y disfrutan haciendo cosas divertidas con sus compañeros. Siempre en busca de una aventura o una manera audaz de expresar cómo se sienten, el comienzo de los intereses románticos siempre es el favorito de un Aries. Sin embargo, cuando las cosas comienzan a calmarse y la vida se vuelve un poco más rutinaria y mundana, Aries puede aburrirse fácilmente y comenzar a buscar algo más atractivo, a menos que sinceramente te quieran. En ese caso, los Aries seguirán siendo un punto para quedarse a su lado, e incluso hacer su parte para tratar de hacer que esos momentos promedio y cotidianos sean algo memorable, porque están invertidos y son naturalmente capaces de hacerlo.

Tauro: del 20 de abril al 20 de mayo.

Los Tauro siempre se esfuerzan por construir su mejor vida posible: se entregan a cosas mejores, solo permiten que ciertas personas ingresen a sus vidas y se abren camino hacia las carreras y las situaciones sociales de las que desean formar parte. Cuando se trata de entretener a una relación, las personas de Tauro no tienen miedo de dejar en claro qué (o quién) quieren, pero a veces incorporar a una nueva persona en sus vidas es más difícil de lo que parece. Sin embargo, si un Tauro está haciendo espacio para ti en su mundo, además de cambiar algunas cosas para que puedas ser parte de sus vidas, entonces esto no es poca cosa: un Tauro prefiere su zona de confort, y si lo desean para salir de esto, incluso un poco por ti, entonces sabes que realmente te quieren cerca.

Géminis: del 21 de mayo al 20 de junio.

A los géminis se les da una mala reputación a veces por ser indecisos, pero esto es solo porque son muy conscientes de lo mucho que este mundo tiene para ofrecer. A los Geminis les encanta aprender cosas nuevas, tener nuevas experiencias y conocer gente interesante, así que inicialmente, incluso si pasan mucho tiempo contigo, no significa necesariamente que quieran estar contigo a largo plazo. Solo queda claro cuando las cosas comienzan a volverse más difíciles, ya sea a través de conflictos, circunstancias, distancia, etc. En momentos como estos, es mucho más fácil para un Géminis correr y encontrar algo nuevo, pero si eligen quedarse y realmente intentarlo para hacer que las cosas funcionen, entonces sabes que sinceramente te quieren.

Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio.

Los cánceres se reservan a primera vista, pero no son exactamente tímidos con respecto a sus sentimientos románticos. Tienden a bañar a su pareja con amor y afecto, incluso si la relación no es muy seria. Sin embargo, debido a que los cánceres naturalmente tienen una tendencia a mostrar grandes cantidades de afecto, puede ser difícil saber si solo están emocionados de estar enamorados o si están entusiasmados con usted. Sin embargo, si un Cáncer comienza a presentarte a sus amigos y familiares, que son muy cercanos a sus corazones, puedes tomar esto como una señal fuerte de que realmente te quieren, porque no se molestarán en tratar de llevarte a su mundo y haciéndote más parte de él si realmente no quisieran que fueras.

Leo: del 23 de julio al 22 de agosto.

Los Leo son una combinación perfecta de extrema confianza y feroz devoción hacia aquellos que les importan. Los Leo saben lo que quieren y lo que merecen, y no tienen mucho problema en perseguir esas cosas. Debido a su confianza natural y el deseo de trabajar en una habitación, pueden resultar increíblemente intimidantes al principio, y puede ser difícil descifrar si quieren que usted o simplemente alguien reconozca lo buenos que son. Sin embargo, sabrá que un Leo lo quiere cada vez que empiecen a enfocarlo y atraer la atención hacia usted y sus logros en lugar de hacerlo ellos mismos. Estarán tan emocionados y apoyándote como quisieran para sí mismos, y mostrarán claramente lo mucho que disfrutan estar contigo.

Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre.

Los Virgo tienden a mantener a los demás a un alto nivel, pero eso no significa que sean extremadamente abiertos con respecto a lo autocríticos que son. Los Virgo tienden a tratar de arreglar las cosas por su cuenta y mantener sus problemas para sí mismos, y a menudo esto les deja a otros a distancia. Aunque es una buena señal de que un Virgo ya te haya dejado entrar en sus vidas en primer lugar, sabrás que realmente te quieren si se abren sobre sus propias inseguridades y temores, porque ciertamente no hacen eso con nadie más. , y puede ser muy dificil para ellos. Sin embargo, si te permiten ver este lado de ellos, sabrás que tienes plena confianza y que realmente quieren que te quedes.

Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre.

El amor de Libra para establecer conexiones profundas y un verdadero deseo de aprender lo que hace feliz a su pareja. Aunque no tolerarán una situación unilateral, son extremadamente pacientes y se toman su tiempo para descubrir cómo ambas personas pueden sacar lo mejor de la otra. Sin embargo, los de Libra también tienen una tendencia a esconder conflictos y problemas debajo de la alfombra, en un intento por mantener la paz y aferrarse a la idea de que todo está en armonía. Aunque a veces pueden parecer inciertos, sabrá que un Libra lo quiere genuinamente cuando eligen participar en un conflicto / discusión con usted en lugar de dejarlo de lado, prefieren pelear con usted y no arriesgarse a perderlo. y eso dice mucho.

Escorpio: del 23 de octubre al 21 de noviembre.

Los Escorpión son privados e intencionales en su vida de pareja, tienden a disfrutar de la diversión y los aspectos más informales en lugar de saltar a relaciones plenas. Esto puede ser confuso debido a lo apasionantes e intensos que pueden ser sus sentimientos, y puede ser difícil determinar si su pasión significa que realmente te quieren o simplemente están disfrutando el juego. Sin embargo, cuando un Escorpio comienza a contarle cosas que dicen que no le han contado a nadie más ni a ser vulnerables a sus temores, inseguridades y preocupaciones, entonces saben que realmente quieren estar con usted. No les gusta abrirse ni ser vulnerables con nadie, por lo que si eligen hacerlo con usted, es un asunto muy importante.

Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre.

Sagitario es muy despreocupado e intenta no tomarse las cosas en la vida demasiado en serio. Aunque les gusta mantener las cosas informales y alegres, son más que conscientes de sus sentimientos y de las conexiones que hacen con las personas, especialmente porque son tan independientes y están en movimiento que cualquier persona que capte su atención es algo que debe pagar. atención a. Sin embargo, con un Sagitario, saber que te quieren es bastante simple, te lo dirán sin rodeos. Aunque normalmente les gusta difundir situaciones tensas o serias con bromas y sarcasmo, si realmente te quieren, te lo harán saber: no hay juegos, no hay señales mixtas.

Capricornio: del 22 de diciembre al 19 de enero.

Los capricornianos son bastante pesimistas acerca de entablar relaciones: saben que las personas y las emociones son impredecibles y no se pueden determinar con una ciencia exacta, por lo que tienden a esperar lo peor. Aunque no lo expresarán exactamente en voz alta, puede ser obvio al principio que dudan en invertir realmente en la relación potencial y contendrán una gran cantidad de ellos mismos. Sin embargo, después de que el tiempo haya pasado, si un Capricornio comienza a relajarse y mostrar su lado tonto, entonces sabes que realmente te quieren en su vida. Harán todo lo posible para comenzar a invertir más tiempo y esfuerzo en estar con usted porque realmente creen que vale la pena.

Acuario: del 20 de enero al 18 de febrero.

Los Acuarios tienden a mantenerse distantes y alejados de sus socios potenciales, incluso cuando realmente disfrutan estar cerca de ellos. Tienden a preferir estar solos con sus pensamientos y guardar sus discusiones por causas de justicia social y formas de mejorar el mundo que los rodea. Sin embargo, cuando un Acuario realmente te quiere, no solo discuten las cosas que hacen con todos los demás, comienzan a dejarte entrar en su espacio y se toman el tiempo para comunicarte contigo sobre sus pensamientos y sentimientos. Harán todo lo posible por ser tu mayor defensor en las cosas que te apasionan, y no dudarás de que están de tu lado.

Piscis: del 19 de febrero al 20 de marzo.

Los Piscis son profundamente intencionales acerca de sus conexiones emocionales con las personas. No tienen miedo de sumergirse en el territorio emocional y ser una caja de resonancia y un fuerte apoyo para las personas que cuidan. Aunque inicialmente indeciso sobre si comprometerse completamente con una relación o no, puedes saber que Piscis te quiere cuando comienzan a hablarte de sus propios problemas, en lugar de solo insistir en que hables sobre los tuyos. Los Piscis suelen temer ser una carga para aquellos a quienes cuidan y no quieren descargar sus preocupaciones sobre ellos, pero si eligen hablar con usted acerca de sus problemas, entonces saben que lo quieren cerca por mucho tiempo.

