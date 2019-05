Por esto es que las abuelas son el mayor tesoro que puedes tener en la vida

Las abuelas han llegado a un punto en sus vidas en el que no se toman las cosas demasiado en serio. Para algunos, ella es una fuente de inspiración o una niñera amorosa cuando papá y mamá no están. Es la persona que ha estado contigo desde que naciste, quien le enseñó a tu madre cómo cuidarte y quien con sus ojos brillantes y gran sonrisa, te trajo una sensación de protección y amor puros.

A ella no le gusta estresarse, y no quiere trabajar demasiado aunque ten por seguro que siempre hará todo porque estés bien. Quizá sus oídos ya no funcionan demasiado bien pero siempre está dispuesta a escucharte cuando llegues a contarle de tus aventuras y decepciones. No importa si te pide que se lo repitas, siempre será un gusto volver a contarle todo para escuchar sus sabios consejos una y otra vez.

Ninguna otra mujer en tu vida se comparará con tu abuela. Ella será siempre la mejor amiga y confidente. Si alguna vez quieres escuchar una buena historia, ella es la indicada.

Siempre hay algo sobre tu abuela que es especial. Ella lleva algunas de las mismas funciones básicas que tus padres pero hay algo en la forma en que ella establece su relación contigo que es diferente. Es diferente a cualquier otra relación que hayas tenido con otro ser humano. Y ella realmente es la mejor.

Puede que no tenga la fuerza o la energía para hacer todas las cosas que quieres que haga contigo pero eso no significa que su amor por ti no se fortalezca más y más. Siempre debes estar profundamente agradecida por el papel que tu abuela ha desempeñado en tu vida.

De niña, seguro fuiste su consentida. Cuando le dijiste a la abuela que realmente querías ese juguete, lo más probable es que lo hayas recibido para tu cumpleaños o Navidad. Al crecer, siguió siendo el mismo cuento: lo querías y lo obtuviste por la "magia" de tu abuela.

¿Y cómo olvidar que siempre tuvo listo tu platillo favorito o que estuvo dispuesta a hacer todo para conseguir los ingredientes y preparártelo? Sin mencionar que nunca te faltó una buena porción en tu plato.

Las abuelas aman todo y a todos pero sabrá detecta a quien no es apto para ti y con un delicado guiño te dirá que estará siempre detrás de ti para cuando necesites de ella.

Y créelo cuando dicen que nadie te ama más que la abuela porque por más vergonzoso que pueda ser que traiga fotos tuyas de bebé en su bolso, en realidad te hace sentir muy especial que quiera mostrarle a todos lo hermosa que te has puesto. ¡Ella es tu mayor fan!

Las abuelas saben que todos esos besos pegajosos en la cara son la mejor medicina para cualquier herida física o mal de amores. Son un libro de medicina casera andantes y siempre siempre siempre, tendrán el remedio perfecto, no importa si terminas oliendo a hierbabuena con mentol.

Pero si algo hace que las abuelas sean alguien a quienes debemos atesorar por siempre es que sabe disfrutar cada momento, que los abrazos son la mejor medicina, que está bien sentirte vulnerable pero que nunca debes dejarte caer. Que siempre mantengas tu mente abierta a las posibilidades y que no pierdas tu capacidad de asombro jamás.

Las abuelas nos enseñan que a amar por encima de todo. Ama hasta que no quede nada y sigue adelante. No importa con quién te encuentres, nunca los juzgues, no conoces su situación. Sé la persona que quieres que sean contigo.

