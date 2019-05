Desde hace varios meses, Nicky Jam tiene una relación amorosa con Paulina Cruz, de 21 años. ¿Igualitas? El gran parecido de la novia de Nicky Jam con su ex

Ella es oriunda de Viterbo, Caldas. Y es quien ahora está con el cantante luego de que este anunciara su divorcio con su exesposa, Angélica Cruz.

Pero con Nicky Jam se cumple algo muy común: los seres humanos muchas veces repiten patrones en sus relaciones. En este caso físicos.

Según algunos medios, la pareja viviría ya en Miami.

De hecho, en 'La Red' se ve a los novios saliendo de un estacionamiento. Ahí se informó que ella estaría acompañando al cantante en sus próximas giras y que probablemente este se case con ella.

De todos modos, en las redes sociales se sigue comentando sobre el parecido. Y el hecho de que Nicky Jam (como cualquier persona) cambie de pareja.

“Parece la gemela de su ex”, “Otra que se va a tapar en plata con un matrimonio de no más de 6 meses”, “He aquí una notable ausencia de ácido fólico”, “A ese Nicky no le duran las mujeres, ¿cuál será el problema?”, “Cogen el matrimonio de juego no mas”, “Pasó de Angélica Cruz a Paulina Cruz”, “Otra que se va a casar por interés”, “Que Dios lo bendiga y ella no le haga lo mismo que la otra”, “Y él no se había casado? definitivamente los matrimonios ya no duran”.