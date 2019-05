3 signos del zodiaco que iniciarán un ciclo de cambios en sus vidas este fin de semana

Es hora de pasar página para muchos signos del zodiaco, momento propicio para desechar las cosas que no te permiten avanzar ni evolucionar en tu vida.

Signos que iniciarán un ciclo de cambios este fin de semana

Piscis

“En las próximas semanas, mucho de lo que te era “familiar” empezará a cambiar para dar chance a algo nuevo. Puedes tomarlo como cambio de grupo, defender otras causas, que termine un proyecto y ya no vas a estar tan en contacto con ciertas personas, o por estar resolviendo algo de mudanza el foco se va a otra parte”, explicó la astróloga Mía Pineda en su Instagram @mia_astral.

Y agregó: “Hay una sensación de decir adiós a lo que una vez se sintió muy familiar, pero mira: la energía de eventos en Cáncer cada vez será más marcada y eso augura un inicio sano, auténtico y que te hace bien. Go for it. A todos nos tocan cambios, pero no todos eligen evolucionar y tú vas a por ello”.

Libra

“Libra de Sol o ascendente. Ya están el Sol y Mercurio en Géminis que es tu zona de el extranjero, viajes y crecimiento”, pronostica Pineda, augurando muchos cambios y evolución personal de las personas de este signo del zodiaco.

Géminis

Pineda comentó: “Todavía seguimos trabajando con la #energía de la luna llena que pasó en Escorpio y también con Saturno en el Nodo Sur, de hecho estaremos procesándolo hasta el 3 de junio que sea tu Luna Nueva y que inicias tu reinvención de manera más pública. Lo que veo acá es que en estas dos semanas hay algo rutinario que para, que termina, que cambia. Por ejemplo: una mudanza puede ser la razón, terminar un proyecto puede ser otra”.

“Algo que era parte de tu día a día cambia para que inicies otra rutina y cambie tu calidad de vida”, enfatizó Mía Astral.

