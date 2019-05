La razón por la que la temporada Géminis es sobre practicar el amor propio

La temporada de Géminis está oficialmente sobre nosotros desde el 21 de mayo y será una reorganización energética que definitivamente tienes que aprovechar.

Este es un momento para renunciar a las reglas, dejar de lado tus inhibiciones e intentar algo nuevo solo por la emoción de hacerlo. Después de todo, este es el signo de aire mutable de doble cara del que estamos hablando aquí y no hay espacio para ser rígido o de mente cerrada. En cambio, Géminis nos alentará a todos a ampliar nuestra perspectiva. Permite una pequeña travesura en tu vida, porque no puedes aprender todo lo que hay que aprender a menos que investigues un poco lo que hay en el lado oscuro de vez en cuando.Encuentra el balance porque no todo es blanco o negro.

Deja que las cosas fluyan. No hay otra manera de cortarlo: la temporada de Géminis comienza con una explosión. Mercurio, el planeta de la comunicación y la función cognitiva, es el gobernante de Géminis, y el mismo día que el sol entra en Géminis, Mercurio también entra en Géminis. Esto realmente inicia la temporada de una manera hermosa y de repente sentirá que su mente está funcionando de manera más eficiente y que están brotando ideas brillantes desde adentro.

Algunas personas dicen que Géminis es voluble y cambiante, como si fuera algo totalmente malo, pero esta energía realmente puede romper las barreras inhibitorias y permitirte ver lo que eres capaz de hacer. Durante la temporada de Géminis, sería una farsa quedarte con una idea que impide que fluya la creatividad. Eche un vistazo a todos los aspectos de su personalidad y deje que cada uno de ellos tenga su día bajo el sol. No seas rígido. ¡Abraza la flexibilidad y la versatilidad!

Conéctate intelectualmente con otros. Géminis está simbolizado por los gemelos en astrología, lo que significa que este es el único signo del zodiaco con personas reales como su representación. Esto lo convierte en el signo zodiacal más orientado a las personas de todos, por lo que la temporada de Géminis es un buen momento para conocer a otros e intercambiar ideas. Aprecia lo hermoso que es ser humano y conectarte con otras personas.

Enfócate en lo que quieres ser y hacer. Hay una fuerza seriamente positiva que alimenta la temporada de Géminis por una razón importante: Neptuno, el planeta de los sueños y la creatividad espiritual, forma un trígono con el nodo norte. Esto iluminará el camino de tu vida y te ayudará a tomar las decisiones correctas que coincidan con el propósito de tu alma. Esto se debe a que el nodo norte representa la energía hacia la que todos intentamos avanzar. Si toma decisiones con el nodo norte en el mío, siempre tomará las decisiones correctas.

Con una luna llena en el aventurero Sagitario el 17 de junio, te están alejando de los detalles irrelevantes para que puedas dar testimonio del panorama general. Nada es perfecto, y cuando das un paso atrás y miras toda la historia, a menudo es mucho más significativo de lo que creías antes.

