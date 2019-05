Conoce qué tipo de novia eres según tu signo del zodiaco

Ser una novia es una tarea de tiempo completo, que tiene sus retos para que todo funcione dentro de una relación. Existen diferentes tipos según tu personalidad y signo del zodiaco.

Están las que son muy amorosas y detallistas. En el otro extremo se encuentran las quejonas y las súper celosas, que espantan a los enamorados.

Te presentamos el tipo de novia que eres, según tu tipo de signo del zodiaco:

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Eres una mujer impulsiva, pero también ardiente y apasionada. Además, cuando te enamoras, lo haces hasta el final. Siempre quieres ser el centro de atención de tu pareja.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Eres una novia romántica. Tienes esperanza en encontrar a esa persona que te trate bien, que te cuide, que cuide de los tuyos, que te quiera y que te respete siempre. Simplemente estás en la busca de encontrar ese ser especial que no te haga daño.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Eres una mujer que necesita espacio en tus relaciones. Cuando decides apostar por alguien es que tienes súper claro que vas a ir a por todas con esa persona. Y que serás fiel.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Eres espectacular como novia: cariñosa, pasional, perfecta para alguien que necesita atención y afecto. Eres una persona de todo o nada.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Como novia no te gusta ser ignorada en la relación. Eres muy detallista y harás de todo para planificar sorpresas y regalos a la pareja que amas. Tus acciones te salen del corazón y por eso te valoran tanto.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Eres una novia precavida y no te gusta que te usen o lastimen. En cuestiones del amor ese sentimiento es muy difícil para ti. De vez en cuando debes intentar abrir un poco más tu corazón. Una vez que logras el amor en tu vida nunca jamás lo dejas ir.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Tú eres la que tiene más suerte a la hora de entablar relaciones. Eres dulce, simpática y muy agradable como novia. Llamas mucho la atención y cuando estás emparejada pasa lo mismo. Pero cuidado con las decepciones porque muchas veces esas personas no son príncipes.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Eres magnética, cuando tienes pareja y cuando no la tienes. Todo en ti puede atraer cuando de verdad te propones hacerlo. Nada contigo es casual y siempre que quieres algo lo planificas bien. La novia Escorpio puede ser muy celosa, de hecho, sus celos son legendarios.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Eres súper escéptica en las relaciones, no confías del todo en esos amores a primera vista. Por ser una chica de fuego tienes mucho carácter y genio e impulsividad. Cuando te enamoras das pequeños pasos para ver como marcha la relación.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Para ti las relaciones son algo serio. No eres de ese tipo de mujer que busca algo de una noche, o al menos, no habitualmente. Cuando encuentras a esa persona especial, no te da miedo nada. Lo arriesgas del todo y te lanzas. Como novia eres una chica muy romántica.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Eres la típica mujer que aborda y evalúa las relaciones. Cuando te enamoras las cosas cambian, y esa frialdad que pareces tener ya no lo es. Eres súper detallista y amoroso, pero cuando estás celosa te conviertes en un verdadero demonio. Te agradan las personas que te estimulen intelectualmente.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Como novia, eres detallista, cariñosa y siempre intentas hacer el bien para la relación. Luchas por ella, luchas por los tuyos. Cuando te enamoras lo das todo. Al principio cuesta entregarte, pero en el momento en que lo haces, lo haces para toda la vida.

