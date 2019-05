Fue psiquiatra durante 22 años y ahora descubren que ni siquiera estudió

¿Hasta dónde puede llegar un ser humano? Es la pregunta que todos nos formulamos ante el insólito caso de Zholia Alemi. Esta mujer del Reino Unido laboró durante 22 años como psiquiatra y, tras una investigación legal contra ella, descubrieron que no culminó el primer año de medicina.

Lo más impresionante del caso es que no siempre trabajó de forma independiente, ya que reconocidas instituciones creyeron en sus dotes profesionales. Incluso, en 1995 ingresó al Servicio Nacional de Salud Británico. Pero su "ética" se fundió cuando quiso estafar a uno de sus tantos pacientes.

Zholia Alemi intentó cambiar el testamento de un paciente con evidentes inconvenientes mentales. La idea de la "psiquiatra" era alterar el contenido para quedarse con la herencia. De acuerdo a Soy Carmín, la situación la expuso a una investigación donde se analizaron todos los pacientes que atendió durante 22 años. El objetivo era conocer si causó otros daños.

Zholia Alemi worked in the NHS for 22 years despite having no qualifications. One health board confirmed 24 of her patients were detained or “sectioned”.https://t.co/OX1awSlMrS

