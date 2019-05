El consejo para que cada signo termine esta semana de la mejor manera posible

Esta semana está llegando al final y cada signo debe seguir un consejo para terminarla de la mejor forma.

Aries

Prioriza lo que es importante, pues la vida se trata de elecciones todo el tiempo. Para saber lo que merece más atención, debemos comprender mejor nuestras necesidades emocionales y las raíces de los problemas.

Tauro

La seguridad y la solidez en el trabajo abren puertas para un mayor reconocimiento. Recuerda que hacer la diferencia es aquello que permite que seas recordada positivamente.

Géminis

El éxito no es sólo alcanzar algo, si no que también se trata del camino que usamos para llegar donde deseamos. No vuelvas ahora y empieza a dar más pasos en la dirección de tus objetivos.

Cáncer

Nadie está exento de experimentar situaciones dolorosas relacionadas con el amor. No cierres tu corazón por las decepciones, ya que tu disponibilidad para arriesgar y ser espontáneo ayudará a atraer a alguien muy especial.

Leo

Las cuestiones materialistas y superficiales pueden impedirte vivir la felicidad. Intenta estar más abierto a aprovechar las cosas pequeñas de la vida, abriéndote hacia la creatividad y permitiendo que nuevas personas puedan conectarse contigo.

Virgo

Todo empieza a fluir. Aprovecha este momento para formar parte de lo que realmente crees y confiar en tu intuición. Recuerda que todos necesitamos tener cosas que sólo pertenecen a nosotros mismos.

Libra

El amor puede golpear en tu puerta, pero necesitas tomar decisiones, mirando los pros y los contras para decidir de manera responsable qué hacer. El único error en este momento es no tomar ninguna actitud.

Escorpio

Momento ideal para iniciar una actividad lucrativa. Las sorpresas pueden llegar, pero todo lo que se despide de tu vida debe instigar cambios importantes para un gran futuro.

Sagitario

Es hora de observar los compromisos y decidir lo que realmente necesitas hacer. Recuerda que es hora de planificar para dar un paso especial y llegar más cerca de lo que siempre quisiste.

Capricornio

Estás en un momento de crecimiento y madurez para ir más allá de lo que has alcanzado hasta ahora. Si tu dedicación parece no traer resultados, no te frustres o desistas, sólo busca nuevos puntos de vista, pues la respuesta será revelada en breve.

Acuario

El verdadero camino se hace solo y necesitamos valorar nuestros logros. Por eso, lo que te inspire o excite, no debe quedarse fuera de su vida, aunque los juicios vengan.

Piscis

La creatividad es una de las mayores herramientas para aquellos que quieren aliar sus objetivos y pasiones. Reconoce tus cualidades, talentos y no tengas miedo de desarrollar cualidades para alcanzar sus sueños.

