Lo apodan el "Rapunzel hombre" y las mujeres se derriten por su cabello perfecto

Un hombre llamado Cristiano Braga se ha convertido en un fenómeno viral entre las mujeres por su galanura y su larga cabellera. Este brasileño es actor y modelo y ha dejado su cabello crecer desde 2012, ahora cuenta con una melena de más de 26 pulgadas de largo con la que se ha ganado el apodo de "Rapunzel hombre" entre otros.

"Ahora me hacen muchas preguntas: la gente se me acerca en la calle, pero me da un poco de vergüenza cuando me llaman la atención y, aunque no lo parezca, no me gusta exponerme mucho".