Por esto es que te cuesta tanto trabajo sanar tras una decepción amorosa, según tu signo del zodiaco

Aries: del 21 de marzo al 19 de abril.

Te niegas a admitir que haber perdido a esta persona te ha estado molestando. Sigues fingiendo que todo está perfectamente bien.

Tauro: 20 de abril – 20 de mayo

Crees que has encontrado a tu alma gemela y la has perdido. No crees que alguna vez vas a encontrar el amor tan fuerte otra vez. Pero eso es un error.

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

Confía en mecanismos de afrontamiento poco saludables para distraerse de sus problemas. En lugar de lidiar con sus problemas, huye de ellos.

Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio.

Tus inseguridades están sacando lo peor de ti. Tienes problemas para creer que estás mejor sin esta persona.

Leo: del 23 de julio al 22 de agosto.

Sientes que no podrás seguir adelante hasta que te cierres. Y tu persona no te ha dado cierre.

Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre.

Estás analizando demasiado tu pasado. Estás tratando de identificar cuándo todo salió mal cuando necesitas aceptar que se acabó.

Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

Una parte de ti no quiere superar a tu persona. Quieres seguir pensando que existe la posibilidad de que vuelvas a estar juntos, una posibilidad de que todo salga bien al final.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

Estás enojado. Quieres venganza Quieres que tu persona se dé cuenta del gran error que cometió al dejarte y no puedes olvidarte de ellos hasta que eso suceda.

Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre.

No dejarás de hablar sobre la persona que has perdido. Están constantemente en tu mente.

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero.

No te apegas a las personas con facilidad y, cuando lo haces, te lleva mucho tiempo superarlas. Esperabas que permanecieran en tu vida por mucho más tiempo.

Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

Te sigues torturando a ti mismo escuchando canciones tristes y viendo películas sappy. No dejarás ir a tu viejo amor.

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

Tienes un corazón suave. Sientes cada emoción más profunda que la mayoría de las personas.

