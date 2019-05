"Pedro Navajas" le dicen a Santiago Alarcón por foto de su juventud.

View this post on Instagram

#tbt Medellin-Gratamira Por allá en el año 97 Cuando digo que el teatro salvó mi vida es porque es cierto . En la foto Doña Magda, a ella y a su familia tengo que agradecerle mucho. Lo que me voy a reír leyendo sus comentarios ,🎶Cambiaaaa todo cambiaaaa🎶