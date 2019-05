Salió embarazada a sus 30 años siendo virgen, te contamos cómo pasó

Un curioso caso en la India se hizo viral. Revati Bordawekar, una mujer de 30 años, quedó embarazada y nunca ha sido penetrada, es decir, siendo virgen.

La mujer nunca ha podido tener relaciones sexuales con penetración pues tiene una enfermedad llamada vaginitis. Esta consiste en que los músculos de su vagina se contraen involuntariamente. Por lo tanto, ella y el sexo no se la llevan nada bien.

A sus 22 años descubrió que había un problema. Intentó usar un tampón y se le hizo imposible. Sin embargo, su condición no impidió que se casara. cuando cumplió 25 unió su vida a la de Chinmay. Su esposo desde el principio la apoyó y comprendió su complicada situación.

Durante su relación, la pareja ha buscado ayuda con especialistas, sexólogos, amigos y métodos para poder disfrutar su sexualidad. Los intentos llegaron a ser frustrantes.

Married woman, 30, has NEVER had sex with her husband: Revati Bordawekar, of India, suffers from vaginismus, which makes her vagina clench whenever she tries to insert anything. She gave birth to Eva last month. https://t.co/BGmw1c9J4J pic.twitter.com/XeaghFRVJU

— RushReads (@RushReads) March 6, 2019