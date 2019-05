¿Cómo afectará la pelea entre Huawei y Google a los usuarios?

Desde hace algunos días empezó a circular que la empresa china Huawei estará obligada a usar una versión de código abierto de Android, debido a la pelea que sostiene con Google, la información fue difundida por varias agencias de noticias como Reuters y otros portales de tecnologías.

Pero lo que realmente se preguntan los usuarios es ¿cómo los afectará esta decisión? Seguramente, muchos están pensando en qué pasará con sus teléfonos y qué si las funciones seguirán trabajando con normalidad.

¿Usuarios tendrán que elegir entre Huawei y Google?

La visión, verdaderamente, no es muy alentadora. Según el portal de tecnología Xakata, con esta nueva medida Huawei no tendría accesos a las futuras actualizaciones de Android. De modo que las próximas versiones del sistema operativo de Google no serían compatibles con los equipos de la empresa china.

La decisión afectaría a tal magnitud que los usuarios que se encuentren fuera de China no podrán acceder a aplicaciones que hoy en día son básicas, como Gmail, Youtube y otras disponibles a través de Google Play.

Huawei seguirá teniendo acceso a Android, sin embargo, deberá eliminar los servicios de Google y reemplazarlos por otras empresas o desarrollar mecanismos propios para este tipo de usuarios.

La empresa china deberá reinventarse completamente en este sentido, debido al alto porcentaje de personas que son fieles a los servicios de Google.

