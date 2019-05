Horóscopo semanal: predicciones de cada signo del zodiaco para la cuarta semana de mayo

Entramos en la cuarta semana de mayo y las predicciones para cada signo del zodiaco pueden sorprenderte.

Aries

Semana de estar con energías muy buenas a tu alrededor, sólo trata de ser un poco más organizado en todo lo que sea para tener más tiempo.

No des tanta importancia a la crítica de las personas que sólo te envidian, recuerda que tu signo tiene la fuerza para quitar toda esa energía negativa. Puedes pensar en formalizar su relación y comenzar una familia.

Tauro

Avanzarás con tus proyectos pendientes y puedes comenzar a construir algo importante. Los próximos días serán de fiesta y podrías ganar un regalo de alguien que no esperabas.

Ten mucho cuidado con tu teléfono móvil. Tendrás reuniones de última hora en su trabajo para los cambios, mantén la calma y continúa dando el máximo siempre.

Géminis

Tendrás algunos problemas en el trabajo. Recuerda que tu signo es muy perfeccionista y se molesta con lo que otros no pueden hacer; intenta quedarte en paz y no buscar problemas donde no existen.

Puedes pasar por problemas de celos con la pareja y hay que tratar de resolverlos antes de que salgan del control. Ten más cuidado en la calle, podrías sufrir un accidente

Los solteros encontrarán personas muy compatibles y serán días de gran pasión. Debes confiar más en tu poder de decisión y seguir adelante.

Cáncer

Habrá energías cruzadas en tu trabajo, pero debes dar lo mejor para pasar por este momento. Es hora de hacer cambios a tu manera de ser. Cuidado con problemas de estrés o nervios; intenta correr por la mañana o hacer ejercicios para relajarte.

No busques aquel amor que ya no te quiere; recuerda que necesitas tener más fuerza interior y seguir adelante para conocer a nuevas personas que sean más compatibles.

Leo

Semana de buena suerte para tu signo de muchas maneras. Ganas una promoción o un aumento en el trabajo, pero debes aprovechar para ahorrar.

En la vida de pareja, cuidado con traiciones y si sientes que no hay más amor, es mejor dar un tiempo. Un amor del signo de Aries o Capricornio vendrá a solteros.

Ten cuidado con problemas intestinales o estomacales, trate de no sentir rabia y no guardar rencor.

Virgo

Tenga pensamientos negativos en el trabajo. Tu mente es muy poderosa y si eres pesimista, las cosas van a ir mal.

Un amor del pasado puede volver y es mejor que lo ignores para no meterte en problemas.

No se cierres para la posibilidad de ser feliz. Recuerda que todo lo que pides será dado, especialmente cuando aprendes a perdonar. En el amor no se desesperes, tu persona llegará; sólo tienes que ser paciente.

Libra

Debes tener cuidado con las traiciones amorosas, intenta ser más cautelosa con lo que hablas. Recuerda que tu felicidad es la envidia de los demás.

No debes tener miedo de nuevos desafíos, especialmente si estás en el proceso de cambiar de empleo o comenzar un negocio. Mantén siempre los pensamientos positivos.

Escorpio

Debes darte tiempo para ti y aceptar que no todo es trabajo. Déjate amar y recuerda que el amor no es complicado, sólo tienes que abrirte a posibilidades.

Ten cuidado con las infecciones y no dudes en ir al médico cuando te sientas mal. Continúa el cuidado de tu salud para ver importantes resultados. Es hora de tomar las decisiones para alcanzar las metas que estableciste. Aquellos que están comprometidos pueden tener un embarazo sorpresa.

Sagitario

Habrá cambios positivos que le darán estabilidad económica. Deja de dar importancia a lo que otros dicen, pues tu personalidad atrae mucha envidia. Un nuevo amor llegará a tu vida con buenas intenciones, entonces abre tu corazón a la oportunidad de ser feliz.

Capricornio

Debes ser persistente para conseguir lo que deseas. Recuerda que las fallas son experiencias que nos hacen aprender para situaciones futuras, así que no te desesperes si las cosas no van bien la primera vez.

Viajes a trabajo o cierre de un contrato. Continúa preparándote para el futuro. Cuida la piel o problemas de infecciones. No intentes controlar a tu pareja, ambos deben darse espacio para que la relación funcione mejor.

Acuario

Será una semana de energías cruzadas y chismes, tienes todo el poder para salir de cualquier problema o superar cualquier obstáculo. Una promoción en el trabajo puede venir en buena hora.

Ten cuidado con problemas de infección de la piel. Continuarás estable con tu pareja y los solteros pueden enamorarse de alguien del signo de Tauro, Cáncer o Escorpio. Trata de estar más apegado a sus ideas y no cambies tu forma de pensar para agradar a los demás.

Piscis

Estás en una de sus mejores etapas y verás que el universo está trabajando a tu favor. Cuidado con la envidia e intenta no jactarte de sus conquistas. Semana de trabajo duro, en la que puedes sentir un poco molesto o malhumorado, entonces trate de controlar y respirar de fondo para que nada le afecte.

