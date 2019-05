Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

Semana de estar con muy buenas energías a tu alrededor, solo trata de ser un poco más ordenado en todo lo que vayas a realizar para que te alcance el tiempo. No le des tanta importancia a las críticas de personas que solo te envidian, recuerda que tu signo tiene la fuerza de quitarse toda esa energía negativa con solo desearlo. Piensas en formalizar más tu relación y empezar una familia. A los Aries que están solteros les va llenar un amor del signo de Capricornio o Acuario. Te llega un dinero extra, trata de pagar tus deudas. Un amigo te busca proponerte un negocio que te dejará buenas ganancias. Tu carta en el tarot es El Mago, significa que tendrás la ayuda espiritual necesaria para salir de tus problemas. Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 00, 23 y 18. Usa más el color rojo

Tauro

Sacarás adelante tus proyectos pendientes para empezar a formar tu patrimonio. Tendrás varias fiestas y te llega un regalo de alguien que no esperabas. Ten mucho cuidado con tu celular. Tendrás juntas de último momento en tu trabajo para cambios de personal, tú mantén la calma y sigue dando el máximo siempre. Tu carta en el tarot es La Sacerdotisa, indica que es tiempo de estar un poco más en comunión con lo espiritual y de encontrar la paz interior. Recuerda que tu signo es tierra y a veces eres muy dramático y se castiga mucho, así que es momento de trabajar en tu seguridad y quererte más. A veces tu eres tu peor enemigo y saboteas tus planes. Sales de viaje por cuestiones de trabajo, aprovecha para renovar tus energías. Tendrás un golpe de suerte el jueves con los números 06, 55 y 21.

Géminis

Tendrás algunos problemas en el trabajo, recuerda que tu signo es muy perfeccionista y le molesta que los demás no lo sean. Trata de estar en paz y no buscar problemas donde no los hay. Harás cambios en tu casa y compras algunos muebles nuevos. Atravesarás por problemas de celos con tu pareja, trata de solucionarlos antes de que se salgan de control. Sé más cuidadoso en la calle, estarás más propenso a sufrir accidentes. Los solteros conocerán a personas muy compatibles y serán días de mucha pasión. Te encuentras a amigos que no veías desde hace mucho tiempo. Tu carta en el tarot es La Emperatriz, esto significa que debes de confiar más en tu poder de decisión y avanzar en tu vida. No debes atarte a traumas o complejos del pasado. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 05, 44 y 32.

Cáncer

Habrá energías cruzadas en tu trabajo, pero debes dar lo mejor de ti para que tu puestos no corra peligro. Decides hacer cambios en tu forma de ser. Cuidado con problemas de estrés o nervios, intenta correr en las mañanas o hacer ejercicio para relajarte. Sigue con tu dieta, ya te estás viendo mejor. Ya no busques ese amor que se fue, recuerda que tienes que tener más fuerza interior y avanzar para conocer a nuevas personas que sean más compatibles. El Carruaje es tu carta del tarot, esto te indica que la vida es una aventura y que necesitas arriesgarte más para conseguir lo que deseas. Deja tu zona de confort y ponte nuevos retos para tanto en tu vida profesional como en el aspecto amoroso. Este jueves va a ser un día de suerte con los números 00, 17 y 66. Trata de usar más el color verde.

Leo

Semana de mucha suerte para tu signo en muchos sentidos. Te llega un ascenso o un aumento de sueldo en el trabajo, aprovecha para ahorrar o comprar un coche. En cuestión de pareja, ten cuidado con las traiciones y si sientes que ya no hay amor, es mejor darse un tiempo. A los solteros les va a venir un amor del signo de Aries o Capricornio. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago, trata de ya no hacer corajes y no guardar rencores. Tu carta en el tarot es El Emperador, significa que tienes el poder de hacer los cambios necesarios para alcanzar tus objetivos profesionales, pero recuerda pensar dos veces en las decisiones importantes, pues estas pueden tener efectos a muy largo plazo. Martes de suerte con los números 04, 33 y 87. Usa más el color azul para atraer energías positivas.

Virgo

Ten pensamientos positivos en el trabajo, recuerda que tu mente es muy poderosa y si eres pesimista las cosas te van a salir mal. Te buscará un amor del pasado, es mejor que lo ignores para que no te robe tu energía. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 89, 23 y 14. Trata de usar más el color amarillo para atraer la suerte. Arreglas un asunto legal en el que saldrás victorioso. Ya es tiempo independizarte. El Sumo Sacerdote es tu carta en el tarot y significa la reconciliación contigo mismo y los demás. No te cierres a la posibilidad de ser feliz, recuerda que cualquier cosa que pidas se te dará y que el universo conspira a tu favor para que te llenes de triunfos. Debes aprender a perdonar. En el amor no te desesperes, pronto llegará la persona indicada, así que solo debes ser paciente.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Justicia, eso significa que debes de tener cuidado con las traiciones amorosas, así que trata de ser más cauteloso con lo que platicas, recuerda que tu felicidad es la envidia de otros. No debes tener miedo a los retos nuevos, estás en el proceso de cambiar de trabajo o empezar un negocio, debes de mantener pensamientos positivos. Semana de estar con algo de problemas con tu familia o pareja, no dramatices para no empeorar la situación. Trata de seguir preparándote con cursos para abrirte más puertas puertas en tu vida profesional. Pones en orden tu pasaporte o permiso de migración. Cuidado con un amor del pasado que solo busca hacerte daño y robarte tu energía, así que trata de alejarte. Este lunes será de suerte con los números 06, 55 y 33.

Escorpión

El Ermitaño es tu carta en el tarot, significa que debes de tomar un tiempo para ti y que no todo es trabajo. Déjate querer, recuerda que el amor no es complicado solo debes abrirte a las posibilidades. Tendrás un golpe de suerte con los números 24, 05 y 19. Fin de semana de realizar trabajos atrasados o tareas pendientes en tu casa. Es momento de hacer remodelación o cambiar tus muebles. Un familiar te va a pedir dinero prestado, trata de ayudar. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Ten cuidado con infecciones, no dudes en ir con tu médico cuando te sientas mal. Sigue con la dieta y el ejercicio, ya se comienzan a ver los resultados. En tiempo de tomar las decisiones necesarias para alcanzar los objetivos que te pusiste en Año Nuevo. Los que están casados tendrán un embarazo en puerta.

Sagitario

Tu carta en el tarot esta semana es La Rueda de la Fortuna, significa que habrá cambios positivos que te darán estabilidad económica. Deja de darle importancia a los que los demás dicen que ti, tu personalidad atrae muchas envidias. Un amor nuevo llegará a tu vida con buenas intenciones, así que ábrete a la oportunidad de ser feliz. Trata de prender una vela este martes y pedir a tu ángel de la guarda que te ilumine y te llene de prosperidad en todo lo que estés realizando. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Cuídate de problemas de articulaciones. Recibes la invitación de trabajar en un negocio de comida o ropa, hazlo que te va a ir de lo mejor. Recuerda no decir mentiras ni presumir cosas que no tienes, esas cosas hacen que pierdas amistades. Tus números de la suerte son 04, 63 y 27.

Capricornio

Tu carta es La Fuerza, eso significa que no te desanimes en cuestiones de tu trabajo o escuela, debes ser persistente para lograr lo que deseas. Recuerda que los fracasos son experiencias que nos hacen aprender para situaciones futuras, así que no te desesperes si las cosas no te salen bien a la primera y sigue intentando. Sales de viaje por cuestiones de trabajo o para el cierre de un contrato. Continua preparándote, te recomiendo tomar clases para aprender otro idioma. Ya no trates de controlar a tu pareja, mejor empieza a darte tu espacio para hacer que esa relación funcione mejor. Cuídate de problemas de infección de la piel o sexual, trata de ir con tu médico. Te busca un hermano para pedirte dinero prestado. Decides ponerte a dieta y hacer ejercicio.Tus números de la suerte son 03, 30 y 21

Acuario

Será una semana de energías cruzadas y chismes. Tu carta en el tarot es La Estrella, significa que seguirás con todo el poder para salir de cualquier problema. Esta carta en tu signo te va a dar la fuerza para vencer cualquier obstáculo. Tendrás un ascenso en tu trabajo. Ten cuidado con problemas de infección de piel, trata de ir con tu médico. Seguirás con tu pareja muy estable y a los que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de Tauro, Cáncer o Escorpión. Trata de ser más arraigado a tus ideas y no cambiar tu forma de pensar por darle gusto a los demás. Recibirás la visita de un amigo al que hace tiempo no veías. Tu mejor día va a ser el jueves y tendrás suerte con los números 31, 40 y 57. Arreglas tu cuarto o compras muebles para tu casa. Tendrás muchas junta en el trabajo.

Piscis

El Sol es la carta que regirá tu suerte esta semana, significa que estás en una de tus mejores etapas y que tendrás al universo trabajando a tu favor. Cuídate de las envidias y trata de no alardear mucho sobre tus logros. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 08 y 14. Semana de mucho trabajo atrasado que te hará sentir un poco alterado o de mal humor, así que trata de controlarte y respirar hondo para que eso no te afecte. Trata de hablar con tu pareja si sientes que hay problemas, recuerda que la indiferencia no los llevará a ningún lado. Tendrás una sorpresa económica, aprovecha para empezar a ahorrar. Sales de viaje para visitar a tus familiares. Cuídate de problemas de intestino o estómago, sigue una dieta balanceada y baja en grasas. Renuevas tu guardarropa y cambias de look.

Te recomendamos en video: