Estos tres signos nadan contra la corriente y odian las tendencias

No todo el mundo sigue la misma dirección del agua en una corriente. Existen personas que les gusta ser únicos, no formar parte del común y no seguir las tendencias que impone la sociedad, en áreas como la moda y el comportamiento.

Te mostramos los tres signos a los que menos le gusta seguir las tendencias y les gusta llevar la contraria:

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Es uno de los signos más inteligentes del zodiaco y le gusta interpretar el mundo a su manera. Es de los que piensa que las reglas se hicieron para romperse y mejorarse. No soporta la hipocresía y la vanidad. Le desagradan las tendencias y siempre está en busca de la originalidad. Se considera un ser libre y sin ataduras. Siempre vivirá su vida a tu manera y en contra de la corriente.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Más de seguir tendencias este signo se considera un creador de tendencias y sin saberlo. Por su manera de ser no está dispuesto a ser una marioneta de la sociedad. Le gusta imponer sus reglas y que los demás se adapten o lo dejen solo. Le encanta lo desconocido y llevarle la contraria a todo el mundo.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Este es uno de los signos más intensos del zodiaco. Viven su vida llena de emociones y esto hace que vaya más allá de las propias tendencia. le gusta ser un triunfador y para conseguirlo tienes que hacer de todo, así sea llevarle la contraria a todo el mundo con tal de imponer sus ideas, objetivos y metas. Tiene una gran fuerza de voluntad para no caer en la trampa de las estrictas normas de la sociedad.

