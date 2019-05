Estos signos del zodiaco serán los menos afectados durante la temporada de géminis

Las personas nacidas bajo estos signos del zodiaco se verán menos afectadas cuando comience la temporada de géminis este 22 de mayo:

Aries

Géminis tiene una tendencia a sacar el chisme de nosotros, pero tienes la fuerza de voluntad para hacerte a un lado. "Tomar un descanso de los chismes y de la charla constante de las redes sociales le permitirá meditar sobre sus propias necesidades", explica la astróloga Lisa Stardust. Haz un poco de limpieza de redes sociales y limita tu tiempo de pantalla.

Cáncer

No es necesario asumir la energía social de Géminis durante esta temporada. "Estás relajándote con Netflix este mes para descansar tus huesos para la gran celebración de tu cumpleaños", comparte Stardust. Disfruta de algunas noches divertidas, y sepa que la fiesta todavía estará allí esperando cuando finalmente decidas salir de tu caparazón y adornar el mundo con su presencia.

Libra

La vida ha sido ininterrumpida últimamente, y con el sol en el signo de Géminis de los demás amantes de la vida social, es posible que te sientas ansioso por que te soliciten tanto, pero no te preocupes. Disfruta de la naturaleza aireada de la temporada y disminuye la velocidad. "Te has perdido en un sueño despreocupado, tomando un descanso de las responsabilidades diarias después de todo el trabajo duro que has hecho recientemente", explica Stardust. Mantente enfocado, porque sabes que tienes algunas cosas grandes en el horizonte, pero sé amable contigo mismo.

