Así afectará la entrada de Marte en Cáncer a las emociones

Esta noche #Marte entra en Cáncer para quedarse por 6 semanas. Marte no visitaba este signo hace dos años y en esta visita conectará con el nodo norte. Ya la próxima semana en la que Marte en Cáncer estará muy activo, tendremos pistas de lo que trae el eclipse del 2 de julio para nosotros. Clase 👉🏻Clima Astrológico de hoy en mi página Miastral.com 👩🏻‍💻APRENDE SOBRE MARTE EN CÁNCER #Repost @astral_facts ・・・ Mañana (15 MAY), Marte (planeta de la acción) entra en #Cáncer, signo del pasado, el hogar, la tradición y la zona de confort, donde se queda hasta el 1ero de julio y deja al arquetipo del guerrero en una posición incómoda. Este tránsito es un “contraste” y las emociones contenidas buscarán su salida (acá te contamos 👆). . La clave para trabajar con esta energía es reconocer los asuntos de autoconfianza que hay que resolver, dejar de luchar contra nosotros mismos y encontrar las acciones que debemos tomar para enfrentarlo.💪🏻 . Te dejamos diferentes artículos de @mia_astral que te ayudarán a entender mucho mejor de qué se trata esta energía y cómo aprovecharla. . Encuéntralo buscando: “Lo que debes saber de Marte en Cáncer”. Disponible en www.miastral.com . #Miastral #Astrología #Astrology #Astrobásico #Astrobasic