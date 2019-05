Novia enfurece luego de que una invitada a su boda llegó con diez envases para llevarse comida

Una novia en Pensilvania estalló en furia al enterarse que una de las invitadas a su boda llegó a la fiesta con diez envases de comida, decidida a llevarse los sobrantes a su casa.

En el grupo de Facebook titulado ‘Eso es todo, soy una crítica de bodas’, la novia compartió la graciosa historia "Mi esposo y yo tuvimos una pequeña ceremonia y una recepción, probablemente fueron unos 25 invitados, entre ellos familiares cercanos y un puñado de amigos"

Comentó que días antes, un amigo de su padre le pidió permiso para llevar a su hija y su esposo, lo cual ella aceptó sin problemas "Entonces la hija aparece, sin su esposo, pero con diez tuppers para llevarse comida".

"Tuvimos una boda estilo buffet y servimos una mesa de galletas. Ella llenó siete tuppers con comida para llevarse a su casa, se sirvió en tres contenedores las galletas caseras, tomó un par de botellas de cerveza y la mayoría de los centros de mesa", continuó.

La chica, por estar disfrutando de su boda, no se dio cuenta de lo que la invitada aprovechada estaba haciendo, pero su padre sí lo notó "Mi papá me lo contó al día siguiente. Y cuando abrimos su 'regalo' ella, nos dio cinco dólares. No bromeo. Un billete de cinco dólares".

"Antes de que alguien pregunte, ella no es pobre en ningún sentido. ¡Probablemente esté mejor económicamente que yo, y asumo que es porque simplemente se aprovecha de todos y de todos los que puede!¡Pero en serio! ¿Quién hace esto?", finalizó.

La loca historia ya es una de las más populares en el sitio y muchos se han solidarizado con la novia, contando que les pasó lo mismo el día de su boda.

