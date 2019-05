La NASA capta imágenes satelitales de los devastadores incendios que golpean a México

La NASA captó desde el espacio devastadores incendios que golpean a México. Imágenes satelitales mostraron los daños ambientales ocasionadas por lenguas de fuego que se expandieron durante el fin de semana por zonas del sur del país.

Para la NASA, los incendios en Ciudad de México y otras zonas adyacentes, representan la "imagen de la semana".

#NASAWorldview Imagen de la semana: incendios en el sur de México, según lo observado por el instrumento Aqua MODIS de la NASA en 5/12/19, escribiò la NASA en Twitter, en donde compartió un enlace para revisar imágenes satelitales desde donde puede verse a buena parte de México cubierto por espesas nubes grisáceas.

#NASAWorldview Image of the Week: Fires in Southern Mexico, as observed by the NASA Aqua MODIS instrument on 5/12/19. https://t.co/p8ph0e4gdx Interact with image using Worldview: https://t.co/3S1Wi8xJK6 pic.twitter.com/goVFjkoY5k

— NASAEarthdata (@NASAEarthData) May 13, 2019