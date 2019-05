Horóscopo semanal: Las predicciones de cada signo del zodiaco para la tercera semana de mayo

Aries

Semana para aprovechar el tiempo y dejar la pereza a un lado para alcanzar todos tus objetivos. Intenta poner toda tu fuerza para ser siempre el mejor en todo lo que haces, especialmente en el trabajo.

Es hora de que trates tus problemas de ansiedad o tristezas para que la mente se relaje y todo fluya mejor. Los comprometidos continúan firmes con el compañero y pueden pensar en tener hijos. Los solteros encuentran un amor de Capricornio, Piscis o Leo.

Cuidado con malas inversiones, recuerde que siempre debe pensar dos veces en lo que va a gastar. Flores frescas ayudan a atraer suerte y buenas energías a su casa. Sus números de la suerte son 07, 20 y 88.

Tauro

Aprovecha estos días para reflexionar sobre lo que debes hacer para alcanzar lo que siempre deseaste en la vida. Recuerda que su signo está casi siempre tratando con muchas energías negativas, entonces protégete e intenta mantener un mayor contacto con lo divino.

Un cambio en el trabajo puede suceder. No tengas miedo de hablar sobre tus necesidades y encontrar la mejor solución.

En el amor, tendrás algunas diferencias con su pareja o celos infundados. Intenta resolver estos problemas con diálogo y calma para estar en paz. Un amor de Capricornio o Géminis llegará a los solteros. Tus números de la suerte son 03, 21 y 89.

Los signos más impulsivos del zodiaco Descubre si eres uno de ellos

Géminis

Las tareas pendientes de trabajo y estudio se pueden acumular, por lo que organizar tu tiempo mejor es prioridad. Recuerda que todo lo que se haces para ver a los demás felices también te ayuda a progresar en la vida y destacarte.

Ya no pelees tanto con su pareja, entiende que nadie es 100% bueno todo el tiempo y también tenemos el derecho de estar enojados. Evita buscar ese amor que se fue, ten en mente que no era para ti. Puedes conocer un nuevo amor del signo de Libra o Acuario que será muy compatible.

En este 13 de mayo tendrás una sorpresa muy agradable y la luz espiritual será más fuerte en tu vida. Un contrato puede ser muy lucrativo. Tus números de la suerte son 08, 18, 77.

Cáncer

Días para empezar de nuevo en todos los sentidos de su vida. Su signo está pasando por un momento de metamorfosis y elevación espiritual, así que trate de mantener los pensamientos negativos lejos.

Este es un momento especial para abrirse al amor, retomando sus compromisos o enamorándose nuevamente.

Cuida de los dolores en la espalda o en los riñones, ve al médico y evita los hábitos que no son saludables. Trate de ahorrar.

Los cambios y las nuevas tareas se pueden implementar en su trabajo. Usted piensa en volver a estudiar y eso servirá para el futuro. Sus números de la suerte son 03, 51 y 77.

Leo

Muchas realizaciones personales y en el trabajo pueden sorprenderte, pero no debe precipitarse en decisiones importantes. Coloca tu vida financiera en orden.

Intenta hacer algo que ayude a desarrollar tu vida artística o inspiraciones para sentirte más feliz. En el amor nunca esperes lo que no vendrá, recuerda que a veces esa persona no es la indicadas y no es posible cambiar eso.

Un amor de Aries o Libra puede llegar a tu vida. Los colores más claros ayudan a atraer la suerte durante esta semana.

Podrías tener problemas en el trabajo a causa de chismes, entonces trata de aclarar todo con calma y ten cuidado de no hablar demasiado. Tus números de la suerte son 18, 23 y 90. Los comprometidos pueden tener un embarazo suprimido.

Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana Descubre qué te deparan los astros

Virgo

Habrá muchas novedades a su alrededor. En cuestiones de trabajo, puede recibir una oferta que le proporcionará más beneficios. Cuida el dolor en la espalda o en la cabeza; ten en cuenta que estos son sus puntos débiles. Este 13 de mayo es ideal para pedir fuerza espiritual para resolver problemas.

Un amor del pasado puede intentar volver; analice dar una oportunidad si eso contribuye a su felicidad. Los solteros pueden relacionarse con un nuevo amor de Aries, Géminis o Capricornio.

Un regalo sorpresa llegará. Es hora de reorganizar y renovar las energías de su casa. Sus números de la suerte son 14, 23 y 80.

Libra

Las energías importantes estarán de tu lado, por lo que recuerde preguntar, pedir y estar atento a su intuición. Piensa positivo para que todo lo que usted necesita venga a usted y no tenga miedo de distanciarse de amores y amistades que no son buenos.

No llame a lo que otros pueden decir o pensar; y en el caso de que se trate de una de sus virtudes, es auténtico.

Usted será invitado a una boda o bautismo. En el amor, usted permanecerá muy estable con su pareja, pero debe tener cuidado de no sofocarlo. Los solteros pueden enamorarse de alguien de Tauro, Géminis o Acuario.

Sus números de la suerte son 20, 34 y 51. Apueste en colores fuertes para atraer abundancia.

Escorpión

Esta semana tu suerte aumentará. Por lo tanto, es un buen momento para pedir al universo o ir detrás de lo que usted desea.

Usted puede tener problemas con sus superiores en el trabajo debido a una orden que no se ha ejecutado. Por lo tanto, trate de encontrar la mejor solución con calma y estar más atento.

En el amor, usted permanecerá en paz con su pareja y pensará en dar un paso en la relación. Un amor de Tauro o León vendrá a solteros.

Cuidado con problemas de visión o audición. Aprenda a ser más paciente. Sus números de la suerte son 03, 17 y 28.

Sagitario

Usted tendrá muchas buenas noticias a su alrededor, especialmente en el lugar de trabajo. Las posibilidades de un mejor cargo o reconocimiento financiero son mayores.

Esté muy atento con quien usted habla sobre sus asuntos personales. Tenga cuidado con malos hábitos y problemas renales.

Su signo se caracteriza por una personalidad versátil y libre, que puede cambiar de una hora a otra, así que trate de mantener el equilibrio y no actuar de manera impulsiva.

Usted consigue amigos fácilmente y busca la compañía constantemente, pero hay que tener más cuidado con quien entra en su vida. Usted recibe un regalo que no esperaba. Sus números de la suerte son 14, 23 y 90.

Capricornio

Semana de sorpresas agradables. Finalmente una cuestión legal o problema en el trabajo será resuelto. Cuidado con los problemas de piel o infecciones de transmisión sexual.

Su signo siempre busca controlar todo lo que está alrededor y cuando usted no puede hacerlo se siente frustrado, así que recomiendo tratar de tranquilidad mejor el impacto de ello en su vida personal y amorosa.

Esta semana un nuevo ciclo se inicia, por lo que trate de mantenerse positivo y conectado consigo mismo.

Cuidado con los chismes de familia. Sus números de la suerte son 02, 15 y 78; intente combinarlos con su fecha de nacimiento.

Acuario

Los cambios en el trabajo pueden llegar; intente no estresar y resolver todo de la mejor manera. Un amigo lo busca para hacer un pedido. Usted va a vivir días de gran felicidad con su pareja.

Evite querer ser mejor que su jefe y respetar las jerarquías para no atraer problemas. Sus números son 13, 15 y 21. Trate de usar tonos de blanco y azul para tener más suerte.

Cuidado con los problemas en la rodilla o en los pies. Su signo puede ser maduro en muchos sentidos, pero debe medir mejor sus palabras y acciones.

Piscis

Usted piensa mejor su vida financiera. Tenga en cuenta que su signo es uno de los que menos piensa en ahorrar y esto puede atraer problemas. Se dedique más al trabajo.

Tenga cuidado con el agotamiento físico y mental; no dude en tratarse y tratar cosas nuevas para restaurar su energía.

Un ciclo de prosperidad debe comenzar. Un amor de Aries, Cáncer o León llegará a la vida de los solteros. Sus números de la suerte son 04, 12 y 19.

Su signo debe llenar la vida con entusiasmo y energía positiva, pero siempre acaba atrayendo a personas con envidia o malas intenciones. Es necesario tener mayor precaución con aquellos que están a su alrededor y evitar hablar de asuntos personales con cualquiera.

Te recomendamos en video: