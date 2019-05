Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

Semana para aprovechar el tiempo y dejar a un lado la flojera a fin de lograr todas las metas. Te ofrecen un nuevo contrato con mejor sueldo, así que procura poner toda tu fuerza para ser siempre el mejor en todo lo que realices. Ya es momento de que trates tu problema de ansiedad o tristeza para que tu mente se tranquilice. Sigues con tu pareja formal y piensan en ser padres. Los solteros conocen a un amor de Capricornio, Piscis o Leo. Cuídate de malas inversiones, recuerda que siempre debes pensar dos veces en qué vas a gastar. Este 13 de mayo te recomiendo que enciendas una veladora de color blanca y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas, verás que será cumplido. Pon flores frescas en tu casa para que la buena energía reine en tu vida. Tus números de la suerte son 07, 20 y 88.

Tauro

Aprovechas estos días para reflexionar sobre lo que debes hacer para lograr lo que siempre has querido en tu vida. Recuerda que tu signo casi siempre se encuentra lidiando con muchas energías negativas, por eso te recomiendo que este 13 de mayo enciendas una veladora roja y le pidas a los seres de luz que te ayuden a crecer más. Trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa. Te llega una revisión en el trabajo para un cambio, te recomiendo platicar tus necesidades y buscar la mejor solución. Haces la inversión de la compra de una casa o coche. En cuestiones amorosas tendrás algunas diferencias con tu pareja por culpa de malos entendidos o celos infundados, así que trata de platicarlo para estar en paz. A los solteros les viene un amor de Capricornio o Géminis. Tus números de la suerte son 03, 21 y 89.

Géminis

Se acumularán las tareas pendientes de trabajo y escuela, así que organiza más tu tiempo para que puedas cumplir con todo. Recuerda que lo más importante es la labor que haces con los demás para que sean felices y verás que así más personas te seguirán en tu vida social. Ya no pelees tanto con tu pareja, comprende que a veces no estamos de buenas y nos enojamos. Evita buscar a ese amor que se fue, ten en cuenta que no era para ti y en estos días conocerás un amor nuevo del signo de Libra o Acuario que será muy compatible contigo. Este 13 de mayo tendrás una sorpresa muy agradable y la luz espiritual estará más fuerte en tu vida, así que te recomiendo prender una veladora morada y pedir lo que tanto necesitas. Decides cambiarte de casa o remodelar la que tienes. Te viene un contrato que te dejará muchas ganancias.

Los signos del zodiaco que darán nuevos pasos en su vida amorosa ¿Eres uno de ellos?

Cáncer

Días ideales para empezar de nuevo en todos los sentidos de tu vida; considera que tu signo atraviesa por una época de metamorfosis y elevación espiritual, por eso te recomiendo que este 13 de mayo prendas una veladora blanca y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas para estar bien en tu vida. Date baños de flores y canela para que te llegue el amor verdadero. En el caso de los que tienen pareja, será tiempo para retomar sus votos de compromiso y volverse a enamorar. Cuídate de los dolores de espalda o riñón, ve al médico y evita el refresco y azúcar en las comidas. Trata de ahorrar. Vienen cambios en tu trabajo y juntas con tus jefes para asignar nuevas tareas al personal. Vuelves a estudiar y será un curso de administración o leyes que te servirá mucho en el futuro. Tus números de la suerte son 03, 51 y 77.

Leo

Se avecinan muchos logros personales y de trabajo, por eso no debes precipitarte en la toma de decisiones importantes. Arreglas asuntos relacionados con un crédito bancario o pones en orden tus deudas. Trata de tomar un curso de comunicación o canto, eso te ayudará a desenvolverte más en tu vida artística. En cuestiones amorosas nunca esperes lo que no llegará, recuerda que a veces esa persona no es para ti. En estos días te llegará un amor de Aries o Libra. Este 13 de mayo trata de ponerte ropa nueva de colores claros y mucho perfume para estimular la buena suerte. Enciende una vela azul para que la fuerza espiritual esté de tu lado. Tendrás problemas en cuestión de trabajo por culpa de chismes, así que trata de aclarar todo. Tus números de la suerte son 18, 23 y 90. Los casados tendrán embarazo en puerta.

Virgo

Habrá muchas noticias a tu alrededor, es decir, que lo que tanto deseabas llegará. En cuestiones de trabajo te harán una propuesta que te dejará más ganancias. Cuídate de dolores de espalda o cabeza, ten en cuenta que son tus puntos débiles. Este 13 de mayo te recomiendo ponerte un escapulario, agua bendita en la nuca y prender una veladora amarilla para que la fuerza espiritual esté en tu vida más tiempo. Tus números de la suerte son 14, 23 y 80; trata de usar el color amarillo en toda tu ropa. Un amor del pasado te buscará para volver, procura darte una oportunidad y ser feliz. A los solteros les vendrá un amor de Aries, Géminis o Capricornio. Te llega un regalo que no esperabas. Es tiempo de reacomodar los muebles y pintar tu casa para que se renueven este verano todas las buenas energías.

Libra

La fuerza de los astros estará de tu lado, así que recuerda pedir, que todo se te dará. Coloca en modo positivo tu mente para que te llegue todo lo que necesitas y aleja de tu vida los amores y amistades que no son buenas para ti. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. No temas al qué dirán, sigue adelante, que una de tus virtudes es ser original. Te invitan a un boda o bautizo. Con tu pareja seguirás muy estable, sólo trata de no ahogar la relación. A los solteros les viene un amor muy apasionado de Tauro, Géminis o Acuario. Tu golpe de suerte será con los números 20, 34 y 51. Vístete de colores fuertes para atraer la abundancia. Este 13 de mayo prende una veladora blanca y pide a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas y verás que será cumplido. Date baños con rosas rojas y agua bendita para atraer el amor verdadero.

Signos del zodiaco que sólo muestran quién realmente son con pocas personas Descubre si eres uno de ellos

Escorpión

La energía solar este 13 mayo provocará un aumento de la buena fortuna que atraviesa tu signo, así que trata de prender una veladora de color azul fuerte y pedir a los seres espirituales lo que tanto necesitas, verás que todo lo que deseas será cumplido. Te recomiendo cortarte el cabello para renovar energías y hacer más actividades en beneficio tuyo. En estos días tendrás problemas con tus superiores en el trabajo debido a una orden laboral que no se llevó a cabo, así que trata de buscar la mejor solución a todo. En el amor seguirás en paz con tu pareja y ya piensas en casarte o llevar tu relación a un compromiso más firme. A los solteros les llegará un amor de Tauro o Leo. Cuídate de problemas de vista u oído. Aprende a ser más paciente, que como quiera se te dará lo que tanto necesitas. Tus números de la suerte son 03, 17 y 28.

Sagitario

Estos días te enterarás de muchas buenas noticias a tu alrededor, sobre todo en lo laboral, ya que por fin te ofrecen un puesto mejor pagado y viene el comienzo de un negocio con varios socios que te dejará más abundancia. Revisa a quién le confías tus asuntos personales. Atento a los problemas de azúcar o riñón, trata de ir con tu médico porque será tu punto débil. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Tendrás un golpe de suerte con los números 14, 23 y 90. Este 13 de mayo te recomiendo que prendas una veladora roja e invoques a tu ángel de la guarda para que le pidas todo lo que necesitas. Sagitario se caracteriza por su doble personalidad y cada una es totalmente opuesta, así que hay que mantener un equilibrio. Eres muy amiguero o constantemente buscas la compañía de personas que no son tan buenas, por eso debes tener más cuidado.

Capricornio

Semana de sorpresas agradables alrededor de tu vida, por fin se resuelve ese asunto legal o problema laboral del pasado. Cuídate de problemas de la piel o infección de transmisión sexual que serán tu punto débil. Capricornio es un signo que siempre busca controlar todo lo que está a su alrededor y cuando no lo puede hacer se frustra, por eso te recomiendo tratar de estar tranquilo y analizar todo lo que vayas a hacer en el ámbito personal o amoroso. Este 13 de mayo iniciará un nuevo ciclo para tu signo, por lo que te recomiendo prender una veladora blanca y pedir a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. Si puedes, córtate el cabello para renovar tus energías. Cuídate de los chismes familiares. Te llega una sorpresa económica por medio de los juegos de azar con los números 02, 15 y 78; trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento.

Acuario

Vienen cambios y múltiples juntas laborales, trata de no provocar enojos y solucionar todo de la mejor manera. Un amigo te busca para pedirte una oportunidad laboral. Vivirás días de mucha felicidad con tu pareja. Te buscan para un trabajo nuevo que te ayudará a estar mejor económicamente, sólo evita querer ser mejor que tu jefe y respeta jerarquías. Cuídate de problemas de rodilla o pie. Este 13 de mayo será un día lleno de bendiciones para tu signo, por eso te recomiendo prender una veladora blanca y pedir a tu ángel de la guarda su protección. Tus números de la suerte son 13, 15 y 21. Trata de usar mucho los colores blanco y azul en la ropa para tener más suerte. Acuario es un signo de aire y muy maduro en todos los sentidos, por eso siempre busca su bienestar, pero para lograrlo te recomiendo medir las palabras y acciones.

Piscis

Debes ajustar tus ingresos y cubrir deudas, ten en cuenta que tu signo es el más despilfarrador del Zodíaco y no piensa en el ahorro; te recomiendo llevar una buena administración y tener dos trabajos. Vas con el médico por agotamiento mental y físico que has tenido; toma vitaminas y medita para que tu energía se restablezca. Este 13 de mayo el sol estará de tu lado y a tu signo le beneficiará un nuevo ciclo de prosperidad. Te recomiendo prender una veladora morada y ponerte perfume o agua bendita antes de salir de casa. A los solteros les viene un amor de Aries, Cáncer o Leo. Tus números de la suerte son 04, 12 y 19. Los Piscis siempre buscan llenar su vida con ilusión y energía positiva, por eso siempre están en reuniones o eventos que los hacen llenarse de envidias o malas intenciones, por eso evita platicar asuntos personales.

