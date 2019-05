A estos signos del zodiaco les cuesta enamorarse y comenzar una relación

Enamorarse, dejarse llevar por el romance y todo lo que involucra puede ser muy difícil para algunas personas, sobre todo las nacidas bajo estos signos del zodiaco:

Cáncer

Para cáncer, comenzar una nueva relación es un momento emocionante y aterrador. Las emociones de este signo de agua son muy profundas y muy poderosas, lo que hace que sus corazones sean más vulnerables cuando se abren. Entonces, para ayudar a salvaguardar sus sentimientos, se esconden detrás de una cáscara emocional que a veces puede sentir como que es imposible perforarla. Este signo es astuto y cauteloso y considera cuidadosamente si vale la pena arriesgarse o no a alguien antes de ponerse serio. Pero sea paciente, amoroso y leal, y Cáncer se deshará de esa concha por su cuenta.

Virgo

¿Por qué a Virgo le gusta tomar las cosas tan lentamente? Porque tienen una gran cantidad de datos que recopilar antes de que estén dispuestos a participar en un romance. Deben analizar, compaginar y adivinar cada aspecto de cómo se sienten y la persona con la que están saliendo antes de estar listos para participar. De hecho, es probable que hayan hecho, literalmente, una lista de los pros y los contras de la relación antes de comprometerse. Sin embargo, al igual que Cáncer, este es un signo por el que vale la pena esperar.

Capricornio

Honestamente, Capricornio está demasiado ocupado como para enamorarse. Después de todo, conquistar el mundo (o al menos su esquina) exige mucho de su tiempo. Si bien Capricornio definitivamente quiere amor, necesitan estar muy seguros de que están con una pareja digna. Hasta que estén totalmente seguros de que ambos están en la misma página, lo tomarán con calma. Este no es un signo que simplemente se desvanezca en la emoción de un nuevo romance.

Estos signos del zodiaco siempre se sentirán vacíos por dentro No sienten nada por nadie

Acuario

Si quieres amar a un acuario, entonces acepta que vas a tener que hacer cosas en su línea de tiempo, porque esta es una señal que no se va a apresurar. Tienen un gran corazón, pero no solo lo regalan; les lleva tiempo desarrollar sentimientos realmente hacia alguien. Además, este signo de aire necesita espacio para ir solo con su propio flujo; Intenta apresurar este espíritu libre y verás cómo desaparecen ¿Son del tipo que quieren establecerse, o están preparados para la aventura y la emoción que anhelan los acuarianos? Hasta que no sepan la respuesta a eso, no esperes que las cosas se pongan serias con ellos.

Te recomendamos en video