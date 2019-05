Cuáles son los signos que son más fieles a las dietas

El sueño de todo el mundo es lucir un cuerpo y figura perfecta bien sea por estética o también por salud. La clave para lograr ese objetivo son dos: los ejercicios y la alimentación balanceada.

Para algunos este último punto es muy difícil de cumplir y, más aún, si la alimentación está relacionada con las dietas para bajar algunos kilitos de más.

Por eso, el plan de alimentación correcto se convierte en el talón de Aquiles de muchos signos del zodiaco. Acá te cuáles son los signos más fieles a las dietas por sus rasgos de personalidad:

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Para este signo las dietas son un estilo de vida que ayuda a cuidar su salud y no lo hacen por simple capricho personal. Los nacidos bajo este signo entienden que si están en el peso correcto poseen más energía, fuerza, y por supuesto esto hace que se vean mejor. Los Virgo no son amantes de las golosinas, las gaseosas y todo aquello que no le aporte beneficio al organismo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Son unos amantes de los vegetales y las frutas. Estos alimentos son el pilar fundamental de sus dietas. Su amor por la buena alimentación lo acompañan con una excelente rutina de ejercicios, casi siempre se inclinan por salidas al aire libre.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Son considerados los más veganos del zodiaco. Cada vez que se trazan un objetivo en su vida hacen lo imposible para lograrlo. Y en materia de dietas se toman las cosas muy enserio. Siempre buscan ampliar sus conocimientos en la materia y saber cuáles son los alimentos más saludables y completos para su organismo. Les desagradan la comida chatarra y son amantes de los jugos naturales.

