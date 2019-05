Conoce a los signos que jamás jugarán con tus sentimientos

El amor es algo serio para algunas personas, algo que debe ser respetado y con lo que nunca se debe jugar. Para otros, los sentimientos son algo que vale muy poco y puede ser usado a su antojo para manipular a alguien.

Sin embargo, existen tres signos que no aceptan juegos cuando del amor y los sentimientos se trata. Ellos, cuando se involucran con alguien, lo hacen con entrega y pasión, nunca les harán daño y si desean terminar lo harán con respeto y sinceridad.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro es uno de los signos del zodiaco que se toma por completo en serio el amor y los sentimientos de su pareja. Tauro es de las personas que se entregan al 100% dentro de una relación y jamás olvida cuando alguien los lastima o trata de jugar con ellos.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cáncer tendrá siempre un detalle contigo. El amor es algo hermoso para este signo y si lo vive, quiere que sea mágico, con recuerdos hermosos, cenas románticas, noches con pétalos de rosa en la cama. De Cáncer es muy poco probable que sufras de una infidelidad porque nunca les gusta jugar con el amor de las personas.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Si no te comprometes por completo en la relación con un Sagitario la misma no avanzará. No es de esa clase de personas que solo buscan divertirse un rato, son de las personas que les agradan las relaciones serias y que exista compromiso entre ambas partes. Se compromete a conocer a su familia, a sus amigos, a entrar a su vida de verdad antes de dar algún paso clave a tu lado.

