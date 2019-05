Las mujeres de estos 5 signos nacieron para ser madres

A propósito de celebrase el Día de las Madres, consulta a los astros para saber cuáles son las mujeres que nacieron para ser madres, según sus signos del zodiaco:

1. Piscis

Piscis inculca una apreciación de las artes en sus hijos y los alientan a ser creativos. Los hijos de una madre de Piscis serán sensibles, imaginativos y aprenderán a tratar a otras personas con amabilidad y compasión. Las madres de Piscis transmitirán un amor por la naturaleza, un sentimiento de orgullo por ayudar a los demás y un espíritu independiente.

2. Aries

Las madres de Aries mantienen los horarios de sus hijos llenos de lecciones de música, deportes, pasatiempos, actividades sociales y campamentos. Mientras tanto, la madre Aries tiene un horario completo ella misma. Quiere que sus hijos sean aventureros y que no se abstengan de probar cosas nuevas. Ella los alienta a enfrentar todos los desafíos y luchar por lo que ellos creen.

3. Géminis

Las madres de Géminis pueden hablar sobre cualquier cosa con sus hijos; a menudo tienen "la conversación" muy temprano. Las madres de Géminis no tienen ningún secreto de sus hijos. Sus hijos tienen grandes habilidades de comunicación y son muy conscientes de lo que está sucediendo en el mundo que los rodea.

4. Capricornio

Las mamás capricornianas lucharán hasta la muerte por sus hijos. Ellos son ferozmente leales y siempre los defenderán. Estas mamás no pierden el tiempo y se toman muy en serio su crianza. Quieren inculcar una buena ética de trabajo en sus hijos y que tengan disciplina y enfoque.

5. Tauro

Las mamás de Tauro son increíblemente pacientes, tanto que a veces son casi santas. Pero no se equivoquen, las mamás de Tauro son muy reales y sencillas. Las madres de Tauro pueden ser tercas, lo que puede llevar a problemas cuando sus hijos llegan a la adolescencia. Si alguna vez has presenciado un enfrentamiento entre una madre Tauro y su adolescente, sabes que no es bonito.

