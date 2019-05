Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Tauro

Tomarás decisiones muy importantes en tu vida este fin de semana, ya sea cambio de trabajo o comenzar una mudanza. Tu signo es determinado y a veces necesita cambios radicales para seguir avanzando y sentirse vivo. Tendrás algunas discusiones con tu pareja y será por cuestiones económicas. Ya no quieras vengarte de esa persona que te hizo daño, recuerda que es mejor olvidar y recuperar tu tranquilidad emocional. Cuídate de dolores de cadera o huesos, trata de no hacer muchos esfuerzos físicos para no lastimarte. Cuidado con los chismes entre amigos, recuerda no platicar todo lo que te cuentan y ser más discreto. A las mamás de signo Tauro lo ideal es regalarles algo de ropa para estrenar, ten en cuenta que siempre han sido glamorosas. Tendrás un golpe de suerte el domingo en la lotería con los números 20 y 98.

Géminis

Habrá mucha actividad en tu trabajo por cuestión de cambios de puesto, así que trata de destacarte en todo lo que realizas para que te tomen en cuenta para un ascenso. Recuerda darte un tiempo para ti mismo o para salir con tu pareja. A las madres del signo de Géminis les gusta salir de fiesta, así que el mejor regalo que le podrías dar es llevarla a bailar para que se divierta; si le quieres comprar algo, lo mejor será un perfume o un anillo. A los Géminis que están solteros les vendrá el verdadero amor, que será del signo de Aries o Piscis. Cuídate de dolores de estómago o intestino, consulta a tu médico. Te inscribes a un curso de inglés para los fines de semana, recuerda que el conocimiento es muy valioso y te abrirá muchas puertas. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 23.

Cáncer

Habla claro con tu pareja y dile lo que sientes para que ningún chisme del exterior afecte su relación. Terminas con amistades que eran muy problemáticas y eso provocará que tu energía se renueve. Trata de pagar deudas y no seguir postergándolo, recuerda que te llenas de malas energías cuando debes dinero y la gente deja de confiar en tu palabra. Vivirás un amor muy apasionado este fin de semana, pero fugaz. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 17 y 32. Intenta estar siempre al pendiente de tu familia porque tú eres su pilar. Cuídate de dolores de estómago, evita comer en la calle y mejor prepárate tu comida. Las Cáncer que son madres prefieren como regalo salir de viaje con toda la familia, y si lo que quieres es comprarle algo, un reloj es la mejor opción para hacerla feliz.

Leo

Será un fin de semana de mucha actividad física, te recomiendo estar más en contacto con la naturaleza para renovar por completo tu energía. Deja los celos a un lado y trata de controlar ese impulso que sólo te causa problemas con tu pareja. Te vas de fiesta este sábado y verás a amigos que desde hace mucho tiempo estaban alejados. No seas tan rencoroso y trata de no guardar dolor, considera que eso sólo te afecta a ti. Ten extrema precaución al conducir y cuídate de los policías de Tránsito. Sigue con tu curso de meditación o yoga, eso hace que estés más conectado con tu lado espiritual. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 21 y 66. Las mamás de este signo siempre son muy vanidosas, por eso este 10 de mayo les viene ideal un regalo relacionado con la joyería o un tratamiento de belleza completo en un spa.

Virgo

Tendrás días de mucha suerte en cuestiones económicas. Recibes un bono en el trabajo o tienes un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 05, 31 y 44. Estarás muy cerca de tu pareja y de tu familia este fin de semana, eso siempre te ayuda a llenarte de buenas energías. Trata de no comer por impulso y ve con un médico para que te estructure una dieta. Cambias de look y renuevas tu guardarropa. Si estás pensando en vender tu coche para comprar uno nuevo, este fin de semana es el mejor momento. En este 10 de mayo a las mamás del signo Virgo les encantaría de regalo pasar más tiempo con sus hijos y convivir todos juntos en una comida; si lo que quieres es comprarle algo, las madres de este signo siempre tienen preferencia por artículos que puedan decorar su casa, en especial la cocina o la sala.

Libra

Este viernes te vendrá la oportunidad de crecimiento laboral y económico, trata de no comentar nada de tus proyectos a futuro para que no te los salen. El 10 de mayo, a las mamás del signo Libra les encantaría de regalo un viaje junto a toda la familia y también todo lo relacionado con zapatos o vestidos. Trata de cuidarte de problemas en los pies, procura ir con un médico especialista. Eres muy buena persona y eso provoca que algunos abusen de ti, así que analiza muy bien a tus amigos y aléjate de aquellos que no son buena compañía. Tendrás problemas fuertes con tu pareja por celos infundados, deberás pensar muy bien si continúas con la relación. Los solteros conocerán a personas muy compatibles y con las que podrán entablar una relación estable. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 24 y 77.

Escorpión

Tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con cuestiones de trabajo, pero recuerda que necesitas capacitarte más en lo profesional y tomar un curso en tus días libres para abrirte más puertas. Eres muy bueno para hacer amistades, por eso este fin de semana tendrás diversas invitaciones a fiestas y con mucha convivencia familiar. Eres muy terco en cuestiones amorosas, debes aprender a reconocer cuando una persona no es para ti. Te compras un celular o decides cambiar el plan de pago. Trata de seguir con la dieta y ejercicio, recuerda que tu signo es muy vanidoso y siempre le gusta verse bien. Domingo de mucha comunicación espiritual y estar en paz. Tus números de la suerte son 20 y 31. A las mamás del signo Escorpión les encantaría de regalo un celular nuevo o una computadora, además puedes llevarla a cenar.

Sagitario

Se vienen cambios muy positivos en tu vida, es momento de crecer económicamente, pero debes dejar la indecisión a un lado. Ya no te desveles tanto, pierdes mucha energía que te hace falta al día siguiente. Trata de no estar nervioso por situaciones que no puedes controlar. Te vas de fiesta este sábado con tus amigos. A los solteros les llegará un amor nuevo que será muy apasionado. Debes estar más consciente de tus deudas para no seguir gastando en artículos que no necesitas. Este domingo será un día perfecto para quedarte en tu casa y disfrutar de la tranquilidad. Tus números de la suerte son 01 y 27. Para las mamás del signo de Sagitario, el mejor regalo es salir de fiesta con la familia, de preferencia a un karaoke; también puedes regalarle joyería, ten en cuenta que tienen debilidad por las joyas.

Capricornio

Viernes de juntas de trabajo y de darle un cambio positivo a tu vida laboral. Ten cuidado con los amores del pasado, trata de cerrar ese círculo y no caer otra vez en esa situación de crisis emocional. Cuídate de dolores de garganta, empieza a hacer ejercicio y deja el cigarro. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 06, 31 y 39. Los que están solteros tendrán mucha compatibilidad en todos los sentidos con los signos de Aries y Virgo. Volverás a ver a un ser querido que desde hace tiempo estaba alejado de ti y eso te dará mucho gusto. Trata de no tomar mucho alcohol en las fiestas de fin de semana. Para las mamás que son Capricornio el mejor regalo puede ser algo relacionado con la moda, ya sea un vestido nuevo o una bolsa, y no olvides organizar una reunión familiar para festejarla.

Acuario

Fin de semana de estar con todas las buenas vibras a tu alrededor, recuerda que tu signo tiene el pensamiento muy fuerte y siempre recibe lo que desea, sólo tienes que ser positivo. Has estado en varias relaciones fugaces y es momento de que pases un poco de tiempo solo para poder encontrar la paz, recuerda que para ser feliz con alguien primero debes ser capaz de estar bien contigo mismo. Haces cambios de decoración en tu casa o mandas a hacer diversas reparaciones. Tendrás un golpe de suerte con los números 15, 23 y 40, trata de combinarlo con tu día de nacimiento y vestir de rojo para atraer mejores energías. Un amigo se está enamorando de ti, trata de aclarar bien las cosas antes de que alguien salga lastimado. Las mamás que son Acuario serán felices con una reunión familiar y un reloj o joyería.

Piscis

Es momento de buscar nuevas oportunidades de trabajo, ten en cuenta que tu signo es muy inquieto y necesita estar en constante crecimiento. Lo tuyo son las ventas, así que no dudes en impulsar un negocio propio para convertirte en tu propio jefe. A los Piscis solteros les llegará un amor del signo de Aries o Acuario. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 21 y 57. Tramitas un crédito en el banco para comprar un coche o un departamento, estás en la época de tu vida en la que debes empezar a pensar en tu futuro y tu patrimonio. A las mamás que son Piscis les encantaría que les regalen algo para su casa, te recomiendo que sea un colchón nuevo o un sofá para que descanse mejor; también son muy sentimentales, así que trata de reunir a la familia para festejar todos juntos, eso le va a encantar.

