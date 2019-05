Cuídate de estos signos, harán lo que sea por envidia

A veces, la gente dice celos cuando realmente quiere decir envidia. Es confuso pero hay una diferencia entre estas dos palabras. No te dejes rodear de personas envidiosas y mira los seis signos más peligrosos en este tema:

1. Tauro

A Tauro le encanta tener cosas hermosas y caras, y les duele que otras personas tengan estas cosas cuando no las tienen. De hecho, la envidia puede hacer que los Tauro sean muy competitivos.

Si su amigo recibe un carro nuevo y llamativo, Tauro también quiere uno. O bien, si están en un restaurante, es posible que se arrepientan de los pedidos si lo que alguien más pidió parece más delicioso que lo que ordenó Tauro.

2. Virgo

Los virgos tienden a envidiar a quienes parecen tenerlo todo. Las redes sociales pueden intensificar la envidia de Virgo cuando parece que todos son más perfectos que ellos o tienen una vida más excepcional.

Virgo puede juzgar a los demás y esto (aunque nunca lo admitirían) puede provenir de un lugar de envidia.

3. Capricornio

Capricornio realmente no quiere tener envidia de los demás, pero a veces simplemente no pueden evitarlo, especialmente cuando parece que alguien ha logrado el éxito por el que Capricornio ha trabajado tan duro para lograrlo.

Capricornio canalizará esa energía envidiosa y la usará para estimularla. Pueden ser envidiosos, pero eso no significa que les impida alcanzar sus metas.

4. Escorpio

Escorpio no suele tener envidia de lo que otras personas tienen en términos de artículos de lujo o posesiones, pero envidian la destreza atlética de otras personas, sus talentos artísticos o sus rasgos de personalidad como no dejar que las cosas les afecten, es fácil o no. Tomando las cosas también personalmente.

5. Géminis

Hay algunos Géminis que pueden ser algo superficiales. Los géminis pueden fijarse en lo que otras personas tienen, en lugar de estar agradecidos por lo que ellos poseen.

Géminis puede desear tener una casa más bonita o un auto mejor, pero no envidiaban a las personas que los tienen; solo les hace sentir un poco como un fracaso y un poco deprimido. En general, una vez que logran esquivar a las personas en una situación social, se sentirán mucho mejor y superarán sus sentimientos de envidia.

6. Libra

Los libras tienden a sentir que no están haciendo lo suficiente y eso les da envidia de las personas que tienen una idea clara de sus objetivos y van directamente hacia ellos. Libra puede sentirse bloqueado como si no supieran qué hacer o qué medidas tomar. Se sienten atrapados.

Quieren ser reconocidos por sus talentos y habilidades como las personas que envidian, pero es tan abrumador que deben luchar sintiéndose como si deberían rendirse y seguir adelante.

