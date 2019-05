Homofobia de Vicente Fernández desata memes e insultos: ¡Viejo ridículo!

Vicente Fernández es una leyenda, su vida artística es sin lugar a dudas prodigiosa. Pero Chente, abiertamente homofóbico y machista, ha despertado contra sí la fiera de las redes sociales luego de confesar que rechazó un trasplante de hígado por no saber si provenía de un homosexual o una mujer.

El artista se retiró en 2012, luego que le detectaran un pequeño tumor en el hígado que resultó cancerígeno. Luego de rechazar el trasplante de hígado realizaron en Chile una cirugía con ayuda de un robot. "No sé si era homosexual o drogadicto"", dijo una entrevista para el programa "De primera mano".

"Me quieren poner un hígado de otro.y les dije yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro" mencionó Fernández. Listos los horarios para la Final Regia en la Liga MX Femenil Las universitarias vienen de golear al América y de esta manera, destronar a las campeonas del torneo pasado. Ahora, el futbol femenil de nuestro país será testigo de un nuevo episodio entre estas dos escuadras.

Chente, nacido el 17 de febrero de 1940 en Huentitán El Alto, Guadalajara, acumula en su carrera ocho premios Grammy Latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En abril de 2010 alcanzó la cifra de 75 millones de copias vendidos en todo el mundo.

"Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui", dijo. "Me operaron, yo ni supe y me durmieron, estuve siete días en recuperación por una complicación y salí ya sano".

melissa.kishala Con un hijo que más que potrillo salió potranca y se atreve estar discriminando, viejo ridiculo.

jeksf15 La verdad el hígado que se lo donen a una persona joven y agradecida. No aún viejo anciano que está robando oxigeno. Espero ya mueras.

Los memes han sugerido en su mayoría la supuesta homosexualidad de su hijo Alejandro Fernández, El Potrillo:

El hígado gay cuando supo que lo rechazó #VicenteFernández pic.twitter.com/Ku7HcOrgEA — Ppluche (@Ppluche_Martini) May 8, 2019

— Gracias hijo por darme tu hígado, y no tener que recibir el de un homosexual o drogadicto.

— …

— Tenemos que clausurar esa ventana.#VicenteFernandez pic.twitter.com/XY8t1Nrt8N — Orquídea 38 (@mc_orquidea38) May 9, 2019

Vicente Fernández saliendo de su transplante de hígado gay #VicenteFernández #RupaulsDragRace pic.twitter.com/XoszEo7wmI — Eᴅɢᴀʀ Tʀᴇᴊᴏ (@ivan_trejoma) May 8, 2019

