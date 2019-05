Estos son los defectos del signo Leo que no te atraerán

Los defectos del signo Leo es que este signo de ego sobre dimensionado persigue constantemente la consideración ajena y el éxito personal. Eso es todo lo que le importa. Quiere ganar a toda costa, ser el más fuerte, pase lo que pase, y dominar todo lo que se encuentra su alrededor, ya sea en lo profesional, en lo personal o en lo amistoso.

Horóscopo Chino 2019: Descubre que te depara en el amor el Año del Cerdo El Horóscopo Chino se basa en un ciclo lunar de 12 años.

Otro de los defectos del signo Leo es que siempre quiere tener la razón, y no admite que se le pueda criticar o encontrar oposición. Más vale no intentar criticarlo, ¡le costaría muy caro! Leo no duda en aplastar a sus oponentes, su orgullo es más fuerte que cualquier otra cosa. ¡Ay de aquellos que podrían tener un jefe o superior del signo Leo, porque nadie es tan autoritario y colérico como el rey del Zodíaco! Hay que armarse de paciencia y, pase lo que pase, no oponerse a él frontalmente: no lo soportaría. Leo no es tolerante con los débiles.

Leo también es bastante materialista. Adora la tentación del dinero y es un líder nato que busca constantemente ganar mucho dinero y mostrar a los otros su éxito. Le encanta el lujo, los viajes bonitos y todo lo que pudiera dar fe de su valor. Estos defectos hacen de él un luchador que sabrá dirigir como nadie y que sigue luchando por llegar cada vez más lejos, tal como lo reseña el portal “Enfemenino” sobre los defectos del signo Leo.

Descubre cuál personaje de Game of Thrones eres según tu signo La serie más vista en el mundo se acerca a su temporada final por eso queremos ayudarte a descubrir cuál personaje de Game of Thrones eres según tu signo.

Te recomendamos en video: