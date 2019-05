VIDEO: Un pulpo atacó a una  bloguera china que intentó comérselo vivo

Seaside girl Little Seven es el nombre por el que es conocida una bloguera china que alcanzó la fama mundial hace pocos días. Pero el reconocimiento no lo obtuvo por grandes capacidades, sino porque trató de comerse un pulpo vivo y todo salió mal.

El video muestra a la joven sujetando al animal en sus manos, cuando éste intentó defenderse usando sus tentáculos y sus ventosas.

La chica trata de liberarse del pulpo, pero el animal se encontraba fuertemente adherido a la piel del rostro de la chica. En determinado punto de la grabación la expresión de la joven se torna muy preocupada y aunque trata de zafarse de la situación, le produce mucho dolor. La bloguera empezó a asustarse mucho e, incluso se puso a llorar.

El Pulpo no soltaba a la chica

Finalmente, logra desprender al pulpo de su rostro y muestra los daños que dejó el animal: Grandes rosetones y sangrado en la cara.

Sin embargo, antes de concluir el video y por si fuera poco todo lo que atravesó, la joven dijo una frase inesperada: “Melo comeré en el próximo video”.

El video cuenta con más de 3 millones de reproducciones en Youtube y los usuarios de Internet no paran los comentarios con bromas hacia la chica, mientras que otros critican la acción inmadura por obtener seguidores.

Te mostramos en video: