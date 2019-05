Novia usa dos anillos de compromiso porque su pareja le regaló dos y no sabía cuál elegir

Muchas pasamos toda nuestra vida soñando con que nuestra pareja nos dé un anillo de compromiso especial. Pero esta mujer no solo recibió uno sino dos y los usa juntos al mismo tiempo.

La mujer anónima confesó que su novio le entregó los dos anillos porque los dos le gustaron y no pudo decidirse por uno solo.

VIDEO Mujer descubrió a su esposo siendo infiel en plena videollamada con su amante No hay respeto.

Esta historia se conoció en el grupo de Facebook That’s It I’m Ring Shaming, donde la novia contó su experiencia.

“No estamos casados todavía pero tengo dos anillos de compromiso porque él no pudo decirse por uno solo. Él me lo propuso durante un almuerzo primero con un anillo de plata esterlina de 10 dólares. Lo usé por meses hasta que me regaló otro con un diamante”, explicó en su post en la red social junto con una foto reseñada por Daily Mail.

“Cuando le pregunté cuál de los dos debía usar él no se pudo decidir por uno solo así que me pongo los dos”, agregó.

A falta de un anillo… dos

Muchos se rieron por la experiencia pero otros la criticaron porque al usar dos anillos de compromiso, daba la impresión de “estar comprometida con dos chicos”.

Otro comentó: “Si no puedes decidir cuál usar, la respuesta correcta siempre es ninguna de las dos”.

A juicio de otro usuario: “Me pongo los dos pero claramente el primero se debe usar en un dedo diferente. Se ven estúpidos así”.

Te recomendamos en video: