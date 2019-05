Te encantará tomar café en este lugar lleno de perritos Corgi

View this post on Instagram

ขอขนมเก่ง🤣 Cr. ขอบคุณอีกหนึ่งรูปสวยจากเพจ Ecommirst Photo ค่ะ #corgiinthegarden #corgicafe #corgicafebkk #dogcafebkk #pembrokewelshcorgi #corgilife #corgiaddict #corgicommunity #corgiofinstagram #คาเฟ่คอร์กี้ #คาเฟ่หมา #คาเฟ่สุนัข #คอร์กี้