Así será el próximo recurso de WhatsApp para iOS y Android

Hemos anunciado recientemente que WhatsApp planea una nueva forma de ver stickers en la plataforma de mensajería instantánea.

Ahora WhatsApp ha enviado una nueva actualización a través del programa Beta de Google Play, en el que ya puede ver cómo será la nueva característica.

Cuando recibas un sticker por parte de un contacto, su visualización estará disponible en la notificación. En la actualidad, más o menos así:

Actualmente, no se pueden ver etiquetas en la barra de notificación. La aplicación de mensajes sigue trabajando para mejorar la novedad.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.130: what's new?

WhatsApp is working on a sticker notification preview feature, currently under development!https://t.co/U1trBki7uO

NOTE: The feature is not available yet and it will be enabled in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 7, 2019