WhatsApp planea una nueva forma de ver 'stickers' en la app

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp liberó a los usuarios una nueva actualización el pasado lunes 6 de mayo.

La nueva versión de la aplicación está disponible para IOS, sistema operativo de Apple, de acuerdo con el portal especializado WABetaInfo.

De acuerdo con el sitio, es sólo una actualización de las correcciones de errores. Con eso, no presenta novedades externas.

WhatsApp for iOS 2.19.50 is available on the App Store: it's a bug fixes update.

The notification sticker extension is not available in this version.

It's exclusive for beta testers right now and it will be available in future. https://t.co/AMSda7ktAx

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 6, 2019