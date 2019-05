Así son los principales defectos de Virgo que debes conocer

Uno de los principales defectos de Virgo es que es el signo menos divertido del zodiaco. No le gusta la fantasía ni la diversión. Es un verdadero fanático del control y adora el orden. No es ningún líder sino más bien un seguidor con un gran complejo de inferioridad. Sabrá ser un buen soldado para la autoridad, siempre en posición de guardia y listo para servir a sus superiores.

Virgo es también un obsesionado de la limpieza. Es el maníaco del zodiaco que odia por encima de todo el desorden y el caos. Su mayor temor es que su día a día pueda verse alterado; no le gustan los cambios ni la fantasía. No trate tampoco de darle sorpresas a un virgo: no le gustan nada, ya que siempre busca el control de todo lo que hace.

Otro de los principales defectos de Virgo es que es muy acomplejado, también es inseguro de sí mismo y no le gustan los lugares públicos ni las salidas en grupo. Se trata de una persona hogareña que prefiere pasar su tiempo limpiando en casa antes que salir y disfrutar de la vida. A menudo rodeado de poca gente, tiende a criticar a su entorno y a ser bastante hipócrita.

A pesar de todo, su lado perfeccionista e inteligente hace que muchas veces sea un ser brillante, culto, interesante y siempre bien educado, tal como lo reseña el portal “Enfemenino” sobre los principales defectos de Virgo

