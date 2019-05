Padre graba momento en que médico deja caer a su bebé recién nacida accidentalmente

La llegada al mundo de un bebé siempre es motivo de alegría, por ello, la mayoría de los padres tratan de dejar captado ese momento tan especial en fotos y videos. Para los padres de Morgan, una bebé que nació aún siendo prematura, este momento no fue nada agradable, pues mientras el orgulloso padre grababa el momento en que su hija era atendida por médicos, uno de estos la dejó caer accidentalmente.

El video puede ser perturbador para algunas personas y se ha vuelto viral.

La bebé se golpeó la cabeza. Su padre, Derrick Rogers, dijo a medios estadounidenses que por poco se se cae de la mesa donde un equipo médico la atendía.

Poco después de nacer la bebé cayó de cabeza luego de que se resbalara de las manos del equipo médico en el Centro Médico Chandler Regional, en Arizona, en febrero.

Los padres de la bebé afirman que sufrió hemorragia cerebral días después del incidente.

La madre de Mongan, Monique Rogers, dijo que al quinto día un ultrasonido reveló que la bebé tenía una pequeña hemorragia en el lado izquierdo de su cerebro.

Morgan permaneció en el área de cuidados intensivos neonatales por 12 días porque estaba baja de peso.

Muchas han sido las reacciones en redes sociales sobre el accidente.

Comentarios:

Huseyin Yildiz Si ese bebé sufre daño cerebral en el futuro, entonces sabremos a quién recurrir.

Joubert Alvarez Y ni siquiera es culpa del médico. La responsabilidad es de esa auxiliar o enfermera o no sé qué, que hala la manta del bebé a lo bruto, y lo hace caer de las manos del médico.

¡Parto humanizado! Por DIOS… ¿Por qué tienen que tratar a los pacientes como si fueran ropa o circuitos y uds Asiáticos en una línea de producción de textiles o de máquinas?

Dave E Duell una demanda legal? ok, no es lo que quieres que le pase a tu hijo, pero ese tipo ha pasado muchos años para llegar a su carrera y, como puedes ver en el video, claramente no tenía intención de dejar al bebé en su bebé. O su cabeza y fue claramente un error! ¿De verdad quieres arruinar su carrera cuando es probable que haya salvado muchas vidas antes?

Maqshuda Kajee Definitivamente no es culpa del Dr., la ropa de cama fue retirada !!!! Estoy seguro de que el bebé está bien 💕

Rachel Beverlin ¿ Por qué todos culpan solamente al médico? Vuelva a mirar el video unas cuantas veces, la ENFERMERA arrancó la manta de debajo de ese bebé y, obviamente, el médico no tuvo un agarre suficiente en el niño.

