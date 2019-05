Juego UNO aclara que no se pueden sumar las cartas +4 y +2

Muchos de nosotros de seguro amamos jugar UNO con amigos y familiares. Para los aficionados a este popular juego sus creadores han hecho una aclaratoria:

“Si alguien baja una carta +4, debes robar 4 y se omite tu turno. No puedes poner un +2 para hacer que la siguiente persona dibuje 6. Sabemos que lo has probado. #UNO”, @realUNOgame

Otro juego prohibido es el sumar cartas de +4 entre sí, o intentar hacer lo mismo con +2. Según explicaron desde la cuenta oficial del juego no es posible sumar ningún castigo. Este es uno de los movimientos más comunes entre los jugadores, como lo demostraron los usuarios de las redes sociales, quienes reaccionaron de inmediato.

El caballero de la noche @ kevononealaaaaa Si puede poner un sorteo 2 en un sorteo 2, puede poner un sorteo 4 en un sorteo 4. Simple.

poeticallydevine @ DaPoeticDevine1 El hombre le dijo a uno que no saben jugar bien. 🤣🤣🤣

Cimmychimcim @soft2bstrong En respuesta a @realUNOgame

Si no se dice eso en el manual … no es la verdad 😤🤪

Wakandantechsupport @SkylerB97 Tenía un terapeuta ocupacional para ayudar con mi parálisis cerebral en la escuela primaria y al final de nuestras sesiones siempre jugábamos a uno. La golpeé con 4 empates consecutivos una vez,

oh but I CAN pic.twitter.com/EKF1GULYIh

— Clarkisha Kent: Benioff and Weiss Hate Account (@IWriteAllDay_) May 5, 2019