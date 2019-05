El consejo que cada signo del zodiaco necesita para esta semana

¡El quinto mes de 2019 comenzó! Compruebe el consejo que su signo debe seguir para terminar la segunda semana de mayo de la mejor manera:

Aries

¡Nosotros sentimos miedo del dolor como si no la conocemos y ella no nos acompañara en todas las fases de la vida! No debemos olvidar que nos permite sentir la felicidad intensamente.

Tauro

Hora de fortalecer lazos emocionales con sus seres queridos, familiares o amigos. El sentido de pertenecer es dulce y renueva las energías.

Géminis

Luchar por lo que creemos será siempre una buena manera de vivir la vida. Expresar y hacer prevalecer los ideales, con respeto y sin fanatismo, es la mejor manera de hacer la diferencia.

Cáncer

Aproveche que sus habilidades, talentos y creatividad están en alza. Alcance lo que usted desea organizándose mejor y creyendo en su potencial.

Leo

Semana de tranquilidad, ideal para hacer lo que le gusta y dar tiempo al que favorece sus sentidos y conforta su espíritu.

Virgo

Cuidar la salud del cuerpo y de la mente permite que consigamos experimentar verdaderamente la parte soñadora y positiva de la vida.

Libra

No tengas miedo de desarrollar la naturaleza de su personalidad con las personas a su alrededor. Viva, sienta, experimente y aproveche su capacidad de socializar.

Escorpio

Semana compleja, en la que habrá muchas ocasiones para sentir que todo parece ser más complicado. En oposición a eso, el espíritu de lucha y la voluntad de vencer brotar en ti.

Sagitario

Es hora de revisar lo que le impide desarrollarse y abandonar "pesos muertos" de una vez por todas. Este es el momento de aliviar el peso de su mochila.

Capricornio

Su papel es decisivo y fundamental para que los asuntos de trabajo y dinero den los frutos correctos. Es la mejor hora para dar el punta pie inicial con toda suerte.

Acuario

Período de silencio, especialmente propicio para organizar sus proyectos, establecer prioridades y definir tareas para lograr todo lo que se desea alcanzar.

Piscis

Hora de pensar en el futuro y trabajar para la conquista de objetivos. Las posibilidades de intentar nunca deben ser abandonadas.

