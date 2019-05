Las mujeres de estos signos serán víctimas de acoso al estilo ‘Dirty John’

Dirty John es una de las series más populares de Netflix, centrada en la historia de un ‘príncipe azul’ que se convierte en la peor pesadilla de las mujeres. Y ciertos signos del zodiaco siempre se ven atraídas por ese tipo de relación tóxica y complicada.

John comienza haciéndote sentir la mujer más hermosa del universo, llenándote de elogios, para luego iniciar un ciclo de manipulación que solo te debilitará emocionalmente y te dejará en bancarrota. Si te niegas a sus designios, te acosará en la calle, vía internet y hasta por cámaras de video de ser necesario.

Los signos que más espían el celular de sus parejas Son los más inseguros y lo hacen por baja autoestima.

Signos que serán víctimas de acoso al estilo ‘Dirty John’

Géminis

Cuando se enamora, Géminis pierde el Norte. Se entrega ciegamente a la otra persona y se convertirá en una ‘presa’ de su novio, un ser altamente manipulable. Con el afán de mantener ‘la paz’ en la relación, será capaz de minimizar sus opiniones y comentarios para no desagradar a su pareja.

Virgo

Tu pareja te trata bien y crees que es el mejor hombre del mundo, incapaz de serte desleal. Ese precisamente es la estrategia de tu pareja, quien construirá la mayor confianza en él para que no sospeches cuando te miente o cuando te robe dinero de tu cuenta. Cuando trates de iniciar una pelea, siempre te hará pensar que él es santo y tú eres la culpable. Mientras, te espiará en redes sociales y estará pendiente hasta de quien te escribe por WhatsApp.

Acuario

Has decidido terminar con una relación tóxica. Amas a tu pareja, pero ya no puedes soportar el daño emocional y psicológico que te provoca. Entonces ahora te enfrentarás a la fuera de tu exnovio, quien no aceptará que lo hayas dejado y te seguirá a todas partes, a todas horas, tratando de descubrir si estás enamorada de otra persona.

Te recomendamos en video: