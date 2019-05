Tauro: la pregunta decisiva que debes hacerte en Luna Nueva para conseguir el amor y el dinero que deseas

View this post on Instagram

#Repost @astral_facts ・・・ HOY → Hoy tenemos la súper #LunaNueva en #Tauro con un stellium fuera del signo. Planetas en #Aries se unen a la Luna y al Sol en #Tauro, dándonos mucha energía para empezar algo que dará frutos materiales más adelante. Saturno y Plutón, aunque están retrógrados, ayudan desde #Capricornio. . Como esta luna nueva se da en Tauro, no podemos hablar de ella sin pensar en Urano, ya que el planeta está instalado en el mismo signo. Comienza un ciclo de seis meses en el que evaluamos cómo vamos a manejar diferente en cuanto a los temas de: autoestima, recursos, finanzas, valor, y replanteándonos cuánto han cambiado nuestras definiciones acerca de ellos. . Ahora es el momento para conscientemente cerrar una intención y ver cómo manifestamos en el 1 % (mundo material) los cambios que también plantean los planetas retrógrados (Plutón, Júpiter y Saturno). . Si quieres prepararte para la apertura energética, @mia_astral ha dejado en la web la “Clase de Consciencia: 10 preguntas que hacerte con la luna nueva en Tauro” para que puedas prepararte para este ciclo de seis meses que comienza el día de hoy, en donde encontrarás diferentes cuestionamientos para aclarar tu deseo y poder llevarlo a la manifestación. . Encuéntralo disponible en el #Store en www.miastral.com ✨ . #Miastral #Astrología #Astrology #Wellness #Bienestar #CosmicWeather #Espiritualidad #Horoscopes #Horóscopo #Stars #Astrokabbalah