Consulta tu horóscopo del 5 de mayo

Inicia el día como deber ser conociendo cuál es tu horóscopo 5 de mayo para prepararte ante todo aquello que te deparan los astros.

Horóscopo Chino 2019: Descubre que te depara en el amor el Año del Cerdo El Horóscopo Chino se basa en un ciclo lunar de 12 años.

Aries

Tu atractivo desbancará a cualquier rival en el amor. Momento de lento, pero seguro, crecimiento económico. Tus jefes compensarán todos tus esfuerzos. Gozarás de un buen estado físico y mental, dicen tu horóscopo 5 de mayo.

Tauro

Debes aprovechar tu atractivo para conquistar. Modera tu actual tendencia consumista. Necesitas sosiego para presentar tus condiciones laborales. Algún dolor de cabeza te molestará durante el día.

Géminis

Esos celos absurdos pueden llevarte a la ruptura. Revisa tus cuentas y ve en qué puedes gastar y en qué no. Vida profesional enriquecedora. La garganta te ocasionará alguna molestia, dice tu horóscopo 5 de mayo.

Cáncer

No cierres la puerta a la felicidad, dile sí al amor. Los asuntos monetarios se resolverán a tu favor. Si quieres terminar bien ese trabajo, déjate aconsejar. Estado de ánimo eufórico, dicen los astros.

Leo

Tu relación de pareja puede sufrir alteraciones, nada grave. Resuelve con rapidez los asuntos económicos pendientes. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. Si la jaqueca persiste, consulta a un médico.

Virgo

Necesitas tiempo para reflexionar sobre tu corazón. La deuda que has olvidado pagar ya no admite más demoras. No te asustes ante tus nuevas responsabilidades. Haz deporte con moderación, dicen los astros.

Libra

El horóscopo 5 de mayo dice que es un mal día para el amor. Estás atravesando una buena racha económica, disfruta de tu dinero. Si busca novedades laborales, hoy es el día. Salud magnífica, sal a divertirse.

Escorpio

Vivirás unos momentos de gran dulzura en pareja. Puedes afrontar todos los gastos que se te avecinan. Aumenta tu capacidad productiva en el trabajo. Evita que pequeños imprevistos te amarguen la vida.

Sagitario

Pon más romanticismo en tu vida. Buen momento para los asuntos económicos. Surge la oportunidad de demostrar tu valía profesional. Preocupado por la salud de un familiar, no será grave, dice tu horóscopo 5 de mayo.

Capricornio

No mires atrás, no puedes hacer revivir amores pasados. Los proyectos económicos avanzan con lentitud, impúlsalos. Busca novedades en el trabajo o caerás en la rutina. Evita el alcohol, no te conviene.

Acuario

Si estás buscando el amor de su vida, está al caer. Reflexiona sobre la oferta económica que te hicieron. Olvida las preocupaciones de tipo laboral, no existen. Por la tendencia a aumentar de peso, procura hacer ejercicio.

Piscis

Notarás que cada día estás más enamorado de tu pareja. No tires la casa por la ventana si vienen amigos de fuera. Haz lo que puedas para mejorar el ambiente laboral. Vigila las posturas mientras trabajas, dicen los astros.

Horóscopo Chino 2019: Esto es lo que te depara en la salud el Año del Cerdo El 2019 será el Año del Cerdo en el Horóscopo Chino, por ello es vital conocer cómo influirá en la salud este cambio para los signos de ese zodiaco.

Te recomendamos en video: