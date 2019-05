Conoce el enigmático punto débil de cada signo del Zodiaco del elemento Tierra

Algunas veces puede haber secretos íntimos o fantasías que esa persona que amas no se atreve a confesarte, por eso si aún no conoces qué espera tu pareja en la cama y cómo prefiere vivir la pasión aquí te contamos el punto débil de cada signo del Zodiaco del elemento Tierra.

Tauro

El punto débil de cada signo del Zodiaco en la caso de Tauro es que este ha hecho del cuello y la garganta una especie de fetiche. Los besos muy prolongados, las caricias y aire caliente en el cuello, los masajes corporales con aceites fragantes antes y después de la intimidad los enloquecen. Muchos Tauro aspiran a ser 'mordidos' en la nuca o la garganta, suavemente, pero para hacerlo hay que saber la intensidad con que se hace para no lastimar y convertir un acto placentero en una molestia.

Virgo

Para Virgo hay ciertas partes del cuerpo que se consideran tabú, sin embargo, el deseo de que sean exploradas es una fantasía que siempre le acompaña. Hazlas sin preguntar, y verás los resultados. Lo mejor que se puede hacer en esos casos es ir 'poco a poco' e irse ganando la confianza de la pareja para realizar esos avances que tal vez se hayan considerado de una forma errónea debido a la formación de la persona o su tradición familiar o religiosa. Por supuesto, todo esto siempre es cuando los dos miembros de la pareja se sientan dispuestos a experimentar.

Capricornio

Capricornio tiene una gran dosis de erotismo oculto que no manifiesta abiertamente para no dar su brazo a torcer. El gran juego consiste en descubrir esa fantasía que no confiesan. Una vez detectada te asombrarás de la forma en que la racionaliza ‘esto lo voy a hacer solamente hoy, por ti’, pero luego te percatas que le gusta mucho, lo disfruta, y lo anterior fue solamente un pretexto para disimular algo que está dentro de su propia naturaleza, tal como lo reseña el portal “Univision”, sobre el punto débil de cada signo del Zodiaco.

