Estos 4 signos del zodiaco pueden abandonarte así estén muy enamorados

Aunque exista un amor incondicional y estén entregados por completo en su relación de pareja, el horóscopo revela que existen 4 signos del zodiaco que, bajo ese estatus sentimental, son capaces de abandonarte. Si los nativos de Virgo, Piscis, Acuario y Aries son decepcionados en el corazón, la decisión de cortar y seguir adelante siempre está en sus planes. Veamos qué explican los astros:

Virgo

Pese a ser el signo detallista y amoroso por naturaleza, también es uno de los más analíticos. Desde el comienzo de una relación, donde Virgo desea estar, entregará su tiempo y sentimientos a la pareja. Sin embargo, si surgen decepciones, rabias o tristezas, su habilidad psicológica se activará para poco a poco irse desapegando. Cuando demuestra indiferencia, simplemente todo ha terminado.

Piscis

Junto a Cáncer, este es uno de los signos más sentimentales del zodiaco, por lo que es como un cristal que al romperse armarlo será muy complicado. Decepcionar o entristecer a un pisciano es una de las cosas más crueles que se pueden cometer, pero así esté llorando a cántaros, si su corazón y mentalidad es estable no dudará en decirte: ¡Se acabó!

Acuario

Los sentimientos de Acuario suelen ser muy pasajeros. Al inicio va con cuidado y a medida que transcurre el tiempo puede ir ofreciendo confianza en su corazón. Suele ser vengativo, pero además muy sincero, lo cual es una combinación peligrosa. La naturaleza de los acuarianos les permite recuperarse fácilmente, por lo que no titubea al expresar que la relación llegó a su fin. Y no le busques, porque su "no" es "no".

Aries

Uno de las características más contundentes de Aries es el desapego. Dedicar tiempo y cariño a sus sentimientos podrían producir respeto a los tuyos, pero lo peor que puedes hacer es intentar crearle una dependencia de tu presencia. Prácticamente es misión imposible. Por tal motivo, así sientan amor del bueno, su corazón está blindado ante las tristezas amorosas.

