Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Se realizarán varias juntas en tu trabajo para cambios de puesto o modificación de salarios, así que trata de hablar con tus superiores para que te den un mejor puesto y con más autoridad. Recuerda tener un poco de tiempo para ti y salir con tu pareja para que ese amor no se enfríe. A veces tu pareja piensa que pasas demasiado tiempo con tus amigos, trata de solucionar esa situación. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado. Este sábado tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 71, vendrá a ti un premio grande. Cuídate de dolores de estómago o intestino, recuerda seguir con la dieta. Sigue con tus estudios los fines de semana, principalmente con el inglés, que ya lo estás dominando. Tramitas tu pasaporte para salir de viaje. Tendrás mucha ayuda de tu ángel de guarda, así que pídele lo que necesitas.

Tauro

Fin de semana para reinventarte y comenzar una etapa de mucha suerte en tu vida. Inicias un nuevo proyecto de trabajo con el que te harás notar y atraerás un aumento de sueldo. No hagas caso a los chismes o malos comentarios que hacen de ti, recuerda que tu signo es el más carismático y eso provoca que siempre tengas envidias a tu alrededor. Ten cuidado con lo que comes y trata de continuar con la dieta. Comienzas con festejos por tu cumpleaños, sólo ten cuidado al elegir a tus invitados para que no juntes a dos ex amores que te puedan hacer pasar un mal rato. Los Tauro que están casados deben ser más pacientes con su pareja y evitar las discusiones sin sentido. Los solteros tendrán suerte con los signos de Aries, Capricornio y Libra. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 06 y 77.

Géminis

Estarás estresado por juntas de último momento o por auditoría en tu trabajo, ten en cuenta que tu signo es muy perfeccionista y eso hace que siempre te presiones para sacar todo adelante, sólo trata de no discutir con tus superiores y verás que todo resultará bien. Tramitas un crédito para comprarte un vehículo. Te invitan a una fiesta familiar. Arreglas tu cocina o el baño de tu casa, recuerda que a tu signo le encanta la decoración. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 72, trata de combinarlos con tu día de nacimiento. Te invitan a una conferencia de superación personal o a tomar un curso que te ayudará para tu crecimiento laboral. En el amor seguirás muy feliz con tu pareja actual, pero ten cuidado y trata de no descuidar la relación, recuerda que el amor se alimenta de detalles.

Cáncer

Fin de semana para poner más atención a tu vida personal, recuerda que te encuentras en el momento ideal para renovarte física y mentalmente. Comienzas una dieta y una rutina de ejercicio para verte de lo mejor para tus vacaciones, ten en cuenta que como te ven, te tratan. Tus amigos te invitan a salir de fiesta este sábado. Te busca un amor del pasado para reclamarte algo, trata de no discutir y cerrar ese círculo en buenos términos. Cambias el plan del celular o renuevas el que tienes. Te busca un amigo para invitarte a un negocio los fines de semana, hazlo y verás que irá de lo mejor. Los Cáncer que están solteros tendrán la suerte de conocer a personas del signo de Aries, Tauro o Leo que serán su pareja ideal. Tus números de la suerte son 02, 35 y 67. Evita prestar dinero para que no te roben la suerte.

Leo

Fin de semana de mucha suerte en todo lo relacionado con amores nuevos, sobre todo, con los signos de Piscis, Géminis o Virgo, que serán muy compatibles contigo en todos los sentidos. Este viernes será un día de mucho trabajo atrasado. Te inscribes a un curso de idiomas o de computación para estar mejor preparado y abrirte más puertas en el ámbito laboral. Ten cuidado con tu dinero y organiza de mejor manera tus compras. Recibes la invitación para salir de viaje con tus amigos, hazlo y aprovecha para liberarte del estrés y llenarte de energías positivas. Arreglas tu clóset o haces limpieza en tu habitación. Este domingo sales a pasear, al cine con tus amigos o te reúnes con tu familia y la pasarás muy bien. Tus números de la suerte son 06, 55 y 71. Trata de combinarlos con tu día de nacimiento y vestirte de colores claros.

Virgo

Eres de los signos más trabajadores del Zodíaco, pero a veces tu vida económica no es la mejor porque gastas mucho en cosas que no necesitas, así que trata de administrar mejor tus finanzas para que no te estreses por dinero. Paga tus tarjetas y cancélalas para que mejor empieces a ahorrar. Tendrás una reunión importante el sábado, te recomiendo vestirte de colores claros y sonreír mucho. El domingo sales con tus amigos a un día de campo, aprovecha para cargarte de energía del sol. Cuídate de dolores de intestino y sigue una dieta sana. Te regalan un libro. Decides estar en paz con tu pareja y eso hace que te vuelvas a enamorar. Tu compatibilidad en este fin de semana será con gente de los signos Piscis y Cáncer, así que déjate querer. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 01, 27 y 33.

Libra

Fin de semana de estar con mucho ánimo en todos los sentidos, por fin decides ser feliz y dejar atrás todas las situaciones que no puedes controlar. Este viernes será un día de mucho trabajo o juntas con tus jefes para supervisar tu desempeño laboral. Tramitas tu pasaporte para salir de viaje. Pagas unas multas y te pones al corriente. Te busca un amor del pasado para pedirte que regresen, trata de analizarlo bien y darle tiempo al tiempo. Sábado de salir de fiesta con los amigos, mientras que el domingo es para visitar la casa de tus padres para una reunión familiar. Recuerda que eres el proveedor de tus seres queridos, por eso siempre necesitas un buen ingreso, así que trata de poner un negocio los fines de semana. Tendrás un golpe de suerte con los números 11, 34 y 50, y te recomiendo usar el color rojo en todo.

Escorpio

Serán días de mucha convivencia familiar que te hará sentir en paz contigo mismo, recuerda que en los momentos más difíciles tus seres queridos siempre estarán ahí para apoyarte en lo que necesites. Te inscribes a un curso en el trabajo para estar más preparado y buscar ese ascenso que tanto deseas. Recuerdas mucho a un amor que ya no está contigo, trata de buscarlo y decirle que lo extrañas y así poder estar tranquilo en lo amoroso. Te llega una invitación para salir de viaje en estos días; la pasarás muy bien. Eres muy bueno para todo lo que sea servicio público y ayudar a los demás, así que te recomiendo estudiar o entrar a una asociación civil para que puedas desarrollar esas aptitudes. Sábado de muchas fiestas o reuniones. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 21 y 98, trata de combinarlos con tu día de nacimiento.

Sagitario

Fin de semana para poner en orden tu vida personal en todos los sentidos y más en lo amoroso, a veces duele salir de una relación, pero cuando el amor se acaba es mejor empezar en otra parte y no martirizarte con tus sentimientos. Te buscan de un trabajo nuevo en estos días, analiza bien lo que te ofrecen y date la oportunidad de un cambio radical. Eres muy bueno para el diseño y comunicaciones, trata de poner un negocio y verás que pronto te irá muy bien económicamente. Te invitan a una boda o bautizo. Te compras ropa o cambias de look. Evita hacerte alguna cirugía en estos días para que no tengas complicaciones, espérate al siguiente mes. Domingo de estar arreglando tu casa o jardín. Tendrás una reunión con tus amigos en tu casa el domingo. Tus números de la suerte son 04, 33 y 88.

Capricornio

Necesitas pensamientos más positivos en tu vida para poder llevar a cabo los cambios radicales que quieres. Estás en la etapa ideal para poner un negocio propio, recuerda que aunque al principio será difícil, con perseverancia lograrás tener estabilidad económica siendo tu propio jefe. Los que tienen pareja tendrán un fin de semana mágico lleno de buenos momentos y estarán hablando de comprometerse. Los solteros seguirán en busca del verdadero amor, pero muy pronto llegará. Haces arreglos a tu casa o remodelas tu sala para hacer que fluya más la energía positiva. Trata de descansar este domingo o estar con tu familia. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 44 y 81. Trata de tomar mucha agua este fin de semana y salir a caminar en las mañanas para limpiar tu cuerpo y purificarlo.

Acuario

Este viernes conocerás a personas importantes que traerán oportunidades de crecimiento laboral. Sólo trata de no presumir o alardear mucho sobre tus capacidades, puedes atraer envidias y energías negativas. Te invitan a una fiesta este sábado, pero recuerda que el alcohol y el volante no se mezclan, así que mejor vete con otro amigo o en taxi. Arreglas tu habitación y sacas ropa que ya no utilizas y puedes donar, esto es bueno para que se renueven tus energías. Tendrás un golpe de suerte con los números 11, 15 y 36, recuerda combinarlos con tu día de nacimiento. Te buscará un familiar para pedirte un consejo amoroso. Este domingo será ideal para salir a un día de campo o visitar a familiares en otra ciudad, recuerda que necesitas estar cerca de tus seres queridos para tener más fortaleza ante los problemas.

Piscis

Fin de semana para pensar en todo lo que puedes cambiar para poner en marcha todos los planes que tienes para este 2019. Deja de culpar al “hubiera” y enfoca tus energías en los proyectos que tienes en mente. Serán días de energías cruzadas y discusiones con tu pareja por cuestiones económicas, así que trata que tu relación no se base en el dinero. Te recomiendo hacer yoga o irte a caminar para recuperar tu tranquilidad emocional y llenarte de buenas energías. Cuidado con los chismes entre amigos, procura no platicar todo y ser más discreto. Es momento de que pienses más en tu salud, así que deja a un lado los alimentos que te hacen daño y sal a caminar para que estés en mejor condición física. Tus números de la suerte son 05, 66 y 81. Cuidado con el alcohol y vicios, no te dejes envolver por eso.

