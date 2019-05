Un hombre esperó un año para vengarse de un amigo contándole todo lo que sucede en Avengers: Endgame

Un fanático de Marvel publicó Reddit el miércoles con una historia de venganza alimentada por spoiler, una que involucra una amistad falsa, algunas fotos furtivas y más de un año de planificación. Comienza con el héroe de esta historia al ver un golpe aleatorio de un troll en su Instagram para estropear los grandes giros de Infinity War antes de que lo viera. Poco después, nació un plan, uno que terminó con el estreno de Avengers: Endgame.

Aquí está el escrito completo, algo alocado y cuidado, contiene spoilers:

“Le envié un mensaje al chico y le dije que ya había visto la película, pero esa fue una buena broma. Fue entonces cuando nos convertimos en "amigos". Así que, durante aproximadamente 7 meses, él y yo nos enviamos mensajes, hablamos sobre películas y cosas por el estilo. (Tenga en cuenta que la amistad era falsa, solo estaba tratando de ganarme su confianza y hacerlo sentir cómodo conmigo). Avance hacia la semana pasada. Compré mis boletos de Endgame y me iba a ir a la noche de estreno. Le pregunté si iba a ir esa noche y dijo que no, lo cual fue una gran noticia. Dijo que iría la semana que viene (esta semana). Así que vi Endgame, y mientras estaba en el teatro, tomé MUCHAS fotos. Tomé fotos de la muerte de Thanos # 1, de Capitana marvel, Ronin, la muerte de Black Widow, Smart Hulk, Fat Thor, 2 Captain America's, 2 Nebulas, el cameo de Stan Lee, todo el resurgimiento repentino, la muerte de Iron Man y varios otros puntos de la trama. Cuando salí, casi pensé en no hacerlo. No me gusta estropear las películas, creo que es una tontería, pero me aseguré que este tipo se lo merece. Así que le envié un mensaje de texto para que lo viera, me preguntó cómo era y le dije que era genial, me dijo que no lo estropeara, y le dije: "Oh, ¿recuerdas cuando arruinaste para mi Infinity War?". Luego cambió de humor, era todo como "Oye hombre, eso fue hace mucho tiempo, ahora somos amigos", Cosas así. Luego, en una acción gloriosa, envié todas las imágenes lo más rápido que pude, enviando puntos de trazado junto con las imágenes. Todo terminó en unos 30 segundos, pero definitivamente lo vio todo. Él me maldijo diciendo que yo era una persona horrible y esas cosas. Luego dijo: "¿Por qué harías eso, somos tan buenos amigos?" Y le respondí: "No somos amigos, hace un año me elegiste entre una multitud de miles y arruinaste una película que había esperado durante meses, desde entonces te he estado mintiendo, engañándote y ganándome toda tu confianza en este momento. No eres mi amigo, solo una persona que obtuvo lo que se merece”. Luego, me maldijo un poco más y no he hablado con él desde entonces”.

La historia es una de las más locas que han surgido en torno a la cinta y ya se ha viralizado en el internet. Recuerda, es malo contar spoilers.

